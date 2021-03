Traductor al catalán de poetisa Amanda Gorman dice que fue relevado por perfil de genero inadecuado

"Me han dicho que no soy apto para traducirlo (...) No ponían en duda mis habilidades, pero buscaban un perfil diferente, que tenía que ser mujer, joven, activista y preferiblemente negra", explicó el escritor Víctor Obiols a la AFP

Barcelona (AFP)

El traductor al catalán del poema que la joven estadounidense Amanda Gorman leyó en la investidura del presidente Joe Biden fue relevado por carecer del perfil adecuado de género y raza, denunció el afectado.

"Me han dicho que no soy apto para traducirlo (...) No ponían en duda mis habilidades, pero buscaban un perfil diferente, que tenía que ser mujer, joven, activista y preferiblemente negra", explicó este miércoles el escritor Víctor Obiols en una conversación telefónica con la AFP.

Su caso viene precedido por la dimisión a principios de mes de la escritora Marieke Lucas Rijneveld como traductora al holandés del poema, tras una polémica en ese país por el hecho de que no se hubiera asignado el encargo a una escritora negra.

Traductor de obras de William Shakespeare o Oscar Wilde, Obiols recibió hace tres semanas el pedido de la editorial barcelonesa Univers, que en abril pretendía publicar una edición bilingüe en catalán e inglés del poema "The Hill We Climb" con un prólogo de la estrella televisiva Oprah Winfrey.

Cuando ya tenía su trabajo terminado, desde Estados Unidos informaron a su editorial que él "no era la persona adecuada", indicó Obiols, que desconoce si el rechazo procede de la editorial de la versión original o de los agentes de la joven poeta afroamericana.

"Es un tema muy complicado que no puede tratarse con frivolidad. Pero si yo no puedo traducir a una poeta porque es mujer, joven, negra, estadounidense del siglo XXI, tampoco puedo traducir a Homero porque no soy un griego del siglo VIII a. C. o no podría haber traducido a Shakespeare porque no soy inglés del siglo XVI", lamentó el escritor barcelonés.

La AFP no pudo contactar con la editorial Univers que, según el escritor, se comprometió a remunerarle el trabajo aunque ahora busque a una nueva traductora.

Con 23 años recién cumplidos, Amanda Gorman se ha convertido en una celebridad internacional al recitar durante la inauguración del presidente Joe Biden este poema inspirado por el ataque al Capitolio estadounidense y en el que asegura que la democracia "no puede ser derrotada permanentemente".

