Cinco cosas para vigilar en los premios Grammy del domingo

Nueva York (AFP)

La Academia de la Grabación que entrega los premios Grammy, más necesitada que nunca de mantener a los telespectadores pegados al televisor, invitó a los músicos más influyentes de la industria a actuar en otra ceremonia más que se ve forzada a volverse virtual.

Megan Thee Stallion, Cardi B, BTS, Taylor Swift, Bad Bunny, Dua Lipa y Billie Eilish son parte de la larga lista de músicos que actuarán en la ceremonia que mezclará partes en vivo y pregrabadas, y que se celebra casi un año después del inicio de la pandemia.

Aquí una guía de la ceremonia, que será presentada por el comediante Trevor Noah:

- Mujeres dominan la escena -

Beyonce lidera la carrera con nueve nominaciones, a pesar de que no lanzó un álbum el año pasado, seguida por Taylor Swift y Dua Lipa que compiten en seis categorías cada una.

Además, la cantante de blues/rock Brittany Howard --más conocida como la voz líder de la banda Alabama Shakes-- compite en cinco categorías después de lanzar su exitoso primer álbum en solitario, "Jaime".

Y, por primera vez, la categoría de Mejor Interpretación Rock está compuesta únicamente por mujeres solistas o actuaciones lideradas por mujeres: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, el grupo de las hermanas Haim, Howard, Grace Potter y Big Thief.

Las mujeres también dominan la categoría de Mejor álbum de country, mientras se espera que la rapera Meghan Thee Stallion cause sensación: está nominada en cuatro categorías, incluyendo la de Mejor artista nueva --donde seis de los ocho contendientes son mujeres.

- ¿Mea culpa para Beyonce? -

Con sus 79 nominaciones en total, Beyonce es la artista femenina que más ha competido en la historia de los Grammy. Está empatada con Paul McCartney y tiene solo una postulación menos que su esposo, Jay-Z, y Quincy Jones, quienes ostentan el récord con 80 cada uno.

Pero la cantante de 39 años --cuyo arte, mensaje, innovaciones comerciales y presencia en la cultura pop han marcado la industria de forma indeleble-- ha perdido reiteradamente en las categorías más importantes.

En 2017 perdió ante Adele a pesar de haber lanzado el icónico álbum visual "Lemonade" y de haberse embarcado en la gira más lucrativa del año anterior.

Luego de prometer por años que reconocería a más artistas que no necesariamente fueran hombres blancos, la Academia de la Grabación podría pagarle una deuda a Beyonce en esta 63a edición de los Grammy.

Su "Black Parade", lanzado en medio de las explosivas protestas contra el racismo en todo el país después de otro caso de violencia policial mortal contra afroestadounidenses, está en liza por los honores de Grabación y Canción del Año.

También podría ganar varios gramófonos dorados por su colaboración con Megan Thee Stallion en el popular remix de "Savage".

Aunque está por verse si Beyonce participará en la gala, virtualmente o en persona. No aparece en la lista de intérpretes y desde 2018 ha dejado de ir a la ceremonia.

- Actuaciones pandémicas -

El evento sobre todo virtual promete talento de primer nivel, reclutado para intentar atraer a espectadores hartos de la pantalla después de uno de los años más devastadores para quienes hacen actuaciones en vivo.

Megan Thee Stallion y Cardi B actuarán en la ceremonia, aunque no se sabe si lo harán juntas.

El éxito de verano "WAP" de este dúo --que Cardi B someterá a consideración de los Grammy aparentemente en el año próximo-- es el favorito de los fans, pero habrá que ver si su contenido obsceno no es demasiado lascivo para la televisión abierta.

Taylor Swift actuará en la gala por primera vez desde 2016, además de Billie Eilish, quien arrasó en las categorías más importantes el año pasado.

También actuará la superestrella del reguetón Bad Bunny, así como Roddy Ricch, Dua Lipa, Post Malone y la popular banda surcoreana BTS.

- Rarezas -

Poco menos de un mes después de que su caótica candidatura presidencial llegara a su fin, Kanye West fue nominado a un premio Grammy 2021 en una categoría lejana al rap.

El artista que sacudió la escena del hip-hop en 2014 con el álbum "The College Dropout", ahora compite como Mejor álbum de música cristiana contemporánea en reconocimiento a su oda evangélica "Jesus Is King".

La categoría de Mejor álbum de palabra hablada, donde suelen competir contendientes inesperados --Michelle y Barack Obama están entre sus previos ganadores-- este año incluye a los periodistas Rachel Maddow y Ronan Farrow, así como a Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers.

- Ganadores póstumos -

La contienda de 2021 incluye varias nominaciones póstumas, entre ellas dos para el venerado cantautor estadounidense John Prine, quien murió por complicaciones del coronavirus en abril.

Leonard Cohen, fallecido en 2016, fue nominado a Mejor álbum folk por "Thanks for the Dance", una colección que el hijo de la leyenda canadiense de la música terminó en su nombre.

Y el rapero Pop Smoke, quien fue asesinado a tiros en Hollywood Hills en febrero de 2020, recibió una nominación a Mejor interpretación de rap por "Dior".

El fallecido artista competirá en esta categoría con otro rapero difunto: Nipsey Hussle, quien ganó dos premios póstumos el año pasado y ahora compite con "Deep Reverence", en el que colaboró para Big Sean.

