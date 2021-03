Clamores para que abran las salas en los premios del cine francés

La Academia francesa del cine recompensó con el César de la mejor película a la comedia "Adieu les cons", en una velada sin público, pero con un vivo clamor en favor de la reapertura de salas y lugares de cultura.

Una vez más, la gala de entrega de los César, los máximos galardones del cine francés, se transformó en una sucesión de clamores y de reivindicaciones políticas. Esta vez, el blanco de las criticas fue el gobierno francés, y particularmente, la ministra de la Cultura, Roselyne Bachelot, tras varios meses de paralización del sector cultural por causa de covid.

Debido a la pandemia, en el Teatro Olympia de París prácticamente solo estuvieron presentes nominados y presentadores, lo que contrastó con las recientes ceremonias de los Globos de Oro y de los premios Goya del cine español, celebradas por videoconferencia, con los interesados en casa.

"¿Para qué celebrar los César" ante este cierre prolongado?, se preguntó la presentadora de la gala, la actriz Marina Foïs, criticando el hecho de que las salas de espectáculo no puedan abrir mientras los comercios reanudaron su actividad en Francia.

"Hay que abrir las salas de cine cuanto antes", clamó la actriz Isabelle Huppert, al presentar uno de los premios.

En señal de protesta, la actriz Corinne Masiero no dudó en desnudarse sobre el escenario. "No culture, no future" (Sin cultura no hay futuro), llevaba escrito sobre la piel.

En Francia, salas de cine y de espectáculos, así como museos y monumentos se mantienen cerrados, por decisión gubernamental, lo que ha asfixiado al sector y generado un gran descontento de los profesionales de la cultura y del público, privado de entretenimiento hasta nuevo aviso.

El César para una comedia

En cuanto a los premios, “Adieu les cons” de Albert Dupontel se llevó siete estatuillas, entre ellas, el César a la Mejor película. Esta sátira, protagonizada por Virginie Effira, cuenta la historia de una mujer en busca de su hijo dado en adopción años atrás.

Raras veces los César recompensan a las comedias; pero esta edición se llevó a cabo tras un ano particular, lo que tuvo repercusiones en el número de películas que podían pretender a los galardones. Una gran parte de las cintas se vio afectada por el cierre de los cines: nunca salieron o solo pudieron ser explotadas durante pocos días.

El filme de animación "Josep", que rescata del olvido la figura del dibujante español y militante antifranquista Josep Bartolí, se impuso en el César de su categoría.

Por otro lado, el César a la mejor adaptación se lo llevó "La fille au bracelet", inspirada en la película argentina "Acusada", de Gonzalo Tobal, mientras que el galardón al Mejor largometraje extranjero fue para "Otra ronda", del danés Thomas Vinterberg.

La 46ª ceremonia de los premios del cine francés fue abanderada por el nuevo equipo directivo de la Academia de los César, después de que el anterior dimitiera en bloque en 2020 por la polémica que suscitaron unas nuevas nominaciones al director Roman Polanski, acusado de violación, y que se sumaron a las acusaciones de cooptación.

Con AFP

