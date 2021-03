Beyoncé hace historia en los Grammy

Billie Eilish, Dua Lipa, H.E.R. y Beyoncé en los Grammy 2021

Beyoncé hace historia y se convierte en la cantante femenina con más victorias en la historia de los premios. H.E.R. ganó el Grammy a la «canción del año» por el tema «I can’t breathe», inspirado por las últimas palabras de George Floyd

Anuncios Lee mas

"Continuaré celebrando a todas esas reinas y reyes negros que me inspiran a mi y al mundo entero".Con estas palabras Beyoncé se llevó a casa 4 gramófonos y entra en un capítulo especial de la historia musical. se convierte en la cantante femenina con más premios Grammy ganados en la historia de la ceremonia, 28 en total. Fue una noche, la de los Grammy 2021, con nombre de mujer. Ellas conquistaron las categorías de rap, rock, pop, música alternativa, country, jazz, o folk, entre otras muchas. Y fue Taylor Swift quien obtuvo el «álbum del año» por «folklore». Décimo primer Grammy que la artista gana en su carrera aunque fue Billie Eilish la triunfadora en la categoría más importante de la noche, «grabación del año», por su «Everything I wanted».

H.E.R. ganó el Grammy a la «canción del año» por el tema «I can’t breathe», inspirado por las últimas palabras de George Floyd cuya muerte desató una ola de indignación planetaria. Bad Bunny ganó el primer Grammy en su carrera. El cantante puertorriqueño se impuso en la categoría «mejor álbum pop latino/urbano» por su disco «YHLQMDLG» (siglas de Yo hago lo que me da la gana).

La ceremonia se realizó en una terraza al aire libre frente al Staples Center de Los Angeles, con distanciamiento social y una cantidad limitada de nominados en lo que parece ser la nueva normalidad al estilo Hollywood.

Lista de ganadores GRAMMY 2021

Grabación del año: Everything I wanted - Billie Eilish

Álbum del año: Folklore - Taylor Swift

Canción del año: I Can't Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: King's Disease - Nas

Mejor canción de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor actuación de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyoncé

Mejor álbum pop tradicional:American Standard - James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano: YHLQMDLG - Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: "La conquista del espacio" - Fito Páez

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): "Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade

Mejor álbum tropical latino: "40" - Grupo Niche

Mejor álbum de R&B:Bigger Love - John Legend

Mejor actuación de R&B: Black Parade - Beyoncé

Mejor canción de R&B: Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor canción de rock: Stay High - Brittany Howard

Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

Mejor álbum de música alternativa: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker - Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die ("Sin tiempo para morir")- Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance: "10%" - Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada

Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo