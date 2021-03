El festival Cinelatino de Toulouse abre su edición 33 en versión digital

En estos tiempos de pandemia y de cines cerrados, los festivales franceses se adaptan para compartir sus selecciones. A partir de este 19 de marzo, la edición 33 del 'Cinelatino' de Toulouse ofrece una plataforma dedicada para que el público acceda a las películas seleccionadas. Se trata de la mayor plataforma de cine latinoamericano en Francia.

Por Isabelle Le Gonidec

Al igual que en el festival de cine de Berlín, cuyos premios deberían entregarse en junio durante un minifestival, el Cinélatino de Toulouse (sur de Francia) propone un festival en dos partes, apostando por una mejora de la situación sanitaria

Las películas de la 33ª edición están disponibles para el público desde este viernes 19 de marzo y durante una semana, en línea. Se trata de un centenar de películas en todos los formatos, cifra que, debido a las limitaciones técnicas, es ligeramente inferior a la de años anteriores.

Luego, del 9 al 13 de junio, las películas premiadas se proyectarán en las salas -si éstas reabren- y los grandes invitados del festival, la documentalista brasileña Maria Augusta Ramos y el actor chileno Alfredo Castro, se presentarán al público y acompañarán la selección de sus obras. En este segunda ronda en junio si habrá “tambores y trompetas, es decir, conciertos de aperitivos y fiestas”, subraya Francis Saint-Dizier, presidente de Arcalt, la asociación organizadora del festival.

La mayor plataforma de cine latino en Francia

Además de las proyecciones, se ofrecerán debates (en francés o en español y siempre subtitulados) que acompañarán las obras y se centrarán en las grandes tendencias del cine latinoamericano, como un encuentro sobre el cine mexicano actual o una videoconferencia Zoom sobre "el sabor de la risa" que debería devolver algo de ligereza y sonrisas en estos tiempos difíciles.

Los otros aspectos tradicionales del festival, los concursos, la plataforma profesional que acompaña los proyectos de los jóvenes cineastas, las secuencias para el público joven y los descubrimientos, y los homenajes también estarán disponibles en línea.

Este año se homenajeará a los cineastas fallecidos: la gran directora francesa Sarah Maldoror, quien plasmó su consciencia política en sus cintas, el director cubano Enrique Colina, el argentino Pino Solanas y el mexicano Paul Leduc. Grandes cineastas cuyas obras se exhiben poco, tanto en las pantallas de cine como en la televisión, y que encuentran su lugar en la programación de Cinélatino.

El reto de la oferta digital

Desde su creación en 1989, Cinélatino ha reunido a unos 50.000 espectadores en Toulouse y su región. Es el festival asociativo de cine latino más importante de Europa. La difusión en una plataforma digital, como fue el caso en 2020 en la página web de Tënk dedicada a los documentales, para permitir al público descubrir algunas de las obras seleccionadas, no puede reemplazar los encuentros e intercambios que implica un festival. "En estos tiempos de escasez, no podemos descartar esta oferta, pero no hay que pensar que estos 'parches' puedan sustituir de forma duradera la difusión cinematográfica", según Francis Saint-Dizier.

Si el "placer de la sala oscura y de la emoción compartida" estará ausente en este encuentro en línea, también hay que admitir que no todos los aficionados al cine latinoamericano en Francia pueden asistir físicamente a los encuentros anuales de Toulouse.

Allí, "más de 100 películas [estarán] disponibles de Cayena a Metz y de Pointe-à-Pitre a Toulouse", en la Francia continental y en los territorios franceses de ultramar, explicó Eva Morsch Kihn durante la presentación del programa Cinélatino. Además, las secuencias "en directo" ofrecidas cada noche por el equipo del festival serán visibles desde Latinoamérica en las redes sociales y en la plataforma. Esta nueva edición online del festival puede llegar a un público más amplio, reconocen los organizadores.

Esta es una tendencia que ya se ha visto en los festivales celebrados desde el inicio de la pandemia en América Latina. Muchos festivales se han adaptado y han ofrecido sus películas en línea, como los festivales de Lima, Buenos Aires (Bafici) o Los Cabos, y han visto crecer su público", dijo Eva Morsch Kihn, "lo que es una muy buena noticia para el cine y su diversidad". Los precios accesibles de los pases del festival también podría permitir la asistencia de un público más amplio. En unos días sabremos si los organizadores ganaron su apuesta digital.

►Programa completo del festival Cinelatino aquí.

