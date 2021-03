Comentarista deportivo estrella de la TV francesa, bajo presión por acoso sexual

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Pierre Ménès, uno de los comentaristas futbolísticos más conocidos de la televisión francesa se encuentra en el ojo del huracán después de que varias compañeras le acusaran en un documental de acoso sexual en el trabajo.

Las acusaciones contra Ménès han vuelto a poner en el escaparate el problema del comportamiento machista y sexista en el periodismo, especialmente en el deportivo.

La polémica comenzó el pasado domingo cuando Canal+, la televisión en la que trabaja el periodista, difundió un documental en el que se hablaba del comportamiento sexista en el periodismo deportivo.

Según la web de noticias Les Jours, Canal+ omitió varios pasajes del documental 'No soy una puta, soy una periodista' en el que algunas periodistas denunciaban el acoso sexual al que habían sido sometidas por parte del periodista estrella de la cadena, con el fin de protegerle.

Uno de esos pasajes, una entrevista a Ménès de la directora del documental Marie Portolano, expresentadora de Canal+, fue difundida el lunes por la noche en otro de los canales del grupo, C8.

En ese programa, Ménès expresó su "profundo pesar" por una actitud "intolerable en el clima de 2021".

Según Les Jours, en agosto de 2016 tras la emisión de un programa, Ménès levantó la falda de Portolano y le agarró las nalgas. El incidete no fue difundido por la televisora pero si lo vieron las personas que asistieron como público.

En su entrevista, Portolano habló de este incidente a Ménès, que sin embargo dijo no recordarlo.

Otro hecho que se le ha vuelto en contra a Ménès se refiere a cuando forzó a su compañera Isabelle Moreau a besarle en la boca al aire, un hecho que fue difundido de nuevo en los últimos días a través de las redes sociales.

La etiqueta #PierreMenesOut fue tendencia en Twitter, donde también se viralizó otro vídeo en el que el comentarista besaba en la boca a otra compañera, Francesca Antoniotti.

- La punta del iceberg -

Las críticas a Ménès llegaron incluso desde el propio gobierno galo. La ministra delegada de la Ciudadanía, Marlène Schiappa, calificó de "inaceptable" el comportamiento del periodista, aunque advirtió que podía ser solo la punta del iceberg.

"Hay otros Pierre Ménès en el mundo de la televisión y quiero que sepan que su notoriedad no les protege", declaró la ministra este martes al canal RMC TV.

Schiappa, que no dudó en calificar de "agresión sexual" el besar a la fuerza a una compañera de trabajo o agarrarle de las nalgas, añadió que si Ménès se justifica en que "no se puede hacer nada en 2021", el periodista considera que "no se puede acosar sexualmente a sus colegas de trabajo en 2021, es correcto y yo me felicito por ello".

Algunos expertos consideraron que tras la aparición del movimiento #MeToo Francia no hacía lo suficiente por romper un tabú como el del sexismo y el acoso en el trabajo, pero desde hace un año se multiplican las denuncias por este tipo de comportamientos contra personas muy reconocidas, como el escritor Gabriel Matzneff o el analista político Olivier Duhamel.

ac-sm-pcl-sjw/js/gj/mcd/mb

© 2021 AFP