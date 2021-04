La Bienal de Arquitectura de Venecia encara la pandemia en 2021

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

La Bienal de Arquitectura de Venecia, considerada la mayor cita mundial de arquitectura, encara en su cita 2021 la pandemia de coronavirus con una serie de eventos, debates y exposiciones.

El certamen de la arquitectura, que se celebra cada dos años desde 1980, se llevará a cabo del sábado 22 de mayo al domingo 21 de noviembre del 2021, según confirmaron este lunes los organizadores.

El evento tuvo que ser pospuesto en 2020 debido a la emergencia sanitaria y este año se llevará a cabo en medio a medidas sanitarias y marcado por el uso de internet y las redes sociales.

"No fue un año perdido. Los tiempos muertos no son inútiles, sirven a los artistas para entender, para la creatividad", explicó este lunes Roberto Cicutto, presidente de la Bienal de Venecia en una conferencia de prensa telemática.

A la edición número 17 de la Bienal de Arquitectura, que se titula paradójicamente "How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?) y que tiene como curador al arquitecto libanés Hashim Sarkis, participarán 63 países además de un centenar de arquitectos y talleres invitados provenientes de todo el mundo.

"El confinamiento nos ha hecho más conscientes de lo que se necesita para construir un mundo y lo importante que es la arquitectura en ese proceso", confesó Sarkis, rector de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT de Estados Unidos.

Los organizadores esperan que los participantes hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la pandemia y la arquitectura, así como sobre la noción de resiliencia.

"¿Es posible vivir de nuevo juntos con la pandemia?", se interroga el curador que invita a pensar sobre estos tiempos tan cruciales, que para muchos marcan el inicio de una nueva era.

- Lina Bo Bardi, un ejemplo para tiempos difíciles -

La bienal otorgará el 22 de mayo el León de Oro Especial a la fallecida arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi (1914-1992).

"Si hay una arquitecta que encarna mejor el tema este año de la Bienal es Lina Bo Bardi", subrayó Sarkis.

"Ejemplifica la perseverancia en tiempos difíciles, ya sean guerras, conflictos políticos o inmigración, y su capacidad para seguir siendo creativa, generosa y optimista en todo momento", aseguró.

"En sus manos, la arquitectura se convierte en un verdadero arte social con poder de convocatoria", resumió al anunciar el premio.

La diseñadora del prestigioso Museo de São Paulo, un emblemático espacio público, formada en Italia donde fundó la célebre revista "Quaderni di Domus", marcó la cultura brasileña tras trasladarse a vivir a ese país en 1946, donde cultivó todas las artes, valorizando la vanguardia estética y la tradición popular.

Debido a la emegencia sanitaria, la 59 Exposición Internacional de Arte, a cargo de la comisaria Cecilia Alemani, que se tenía que realizar en 2021, fue aplazada a 2022, con una duración de 7 meses, del sábado 23 de abril al domingo 27 de noviembre.

Los organizadores confirmaron en cambio la celebración, del 1 al 11 de septiembre, del festival de cine de Venecia, dirigido por el crítico Alberto Barbera.

