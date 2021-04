Exestrella del programa de TV "The Bachelor" revela que es gay

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Una exestrella del programa de telerrealidad "The Bachelor" (El Soltero), donde el protagonista hombre sale con varias jóvenes competidoras que intentan seducirlo y finalmente elige a una para casarse, reveló el miércoles que es homosexual.

"He huido de mí mismo durante un largo tiempo. Me he odiado a mí mismo durante un largo tiempo", dijo Colton Underwood, de 29 años, en el programa televisivo Buenos Días América del canal ABC.

"Y soy gay. Hice las paces con eso más temprano este año y he estado procesándolo. El próximo paso en todo es hacer que la gente sepa", añadió la exestrella de fútbol americano.

En 2018, Underwood compitió en la 14ª temporada de "The Bachelorette", donde los hombres se disputan una sola chica, y quedó como uno de los cuatro finalistas antes de ser eliminado.

Un par de meses después, fue su turno de ser codiciado: los organizadores anunciaron que sería el protagonista de la 23ª temporada de "The Bachelor."

Underwood afirmó que "lamentaba" haber aceptado ese papel y que entendía si algunas de las competidoras se sienten engañadas.

Dijo a ABC que se dio cuenta de que era homosexual en la adolescencia pero que mientras asistía a una escuela católica aprendió "en la Biblia que ser gay es un pecado".

Cuando era atleta, recordó, las personas usaban la palabra gay como un término cargado "de connotaciones negativas", añadió.

© 2021 AFP