Ganadores de los Óscar en las principales categorías

Anuncios Lee mas

Hollywood (Estados Unidos) (AFP)

Aquí están los ganadores en las principales categorías de la 93 entrega de los premios Óscar el domingo en Los Ángeles:

Mejor película:

"Nomadland" - GANADORA

"El juicio de los 7 de Chicago"

"El padre"

"El sonido del metal"

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Mank"

"Promising Young Woman" ("Hermosa venganza" y "Una joven prometedora")

Mejor director:

Chloé Zhao, "Nomadland" - GANADORA

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Mejor actor:

Anthony Hopkins, "El padre" - GANADOR

Riz Ahmed, "El sonido del metal"

Chadwick Boseman, "La madre del blues"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

Mejor actriz:

Frances McDormand, "Nomadland" - GANADORA

Viola Davis, "La madre del blues"

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

Mejor actor de reparto:

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro" - GANADOR

Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago"

Leslie Odom, Jr., "Una noche en Miami"

Paul Raci, "El sonido del metal"

LaKeith Stanfield, "Judas y el mesías negro"

Mejor actriz de reparto:

Youn Yuh-Jung, "Minari" - GANADORA

Maria Bakalova, "Borat, Subsequent Moviefilm"

Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman, "El padre"

Amanda Seyfried, "Mank"

Mejor película internacional:

"Another Round" ("Otra ronda", Dinamarca, Holanda, Suecia) - GANADORA

"Better Days" (Hong Kong)

"Collective" (Rumania)

"The Man Who Sold His Skin" (Túnez)

"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia)

Mejor película de animación:

"Soul" - GANADORA

"Unidos"

"Más allá de la Luna"

"Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon"

"Wolfwalkers: Espíritu de lobo"

Mejor documental:

"My Octopus Teacher" ("Mi maestro el pulpo" o "Lo que el pulpo me enseñó") - GANADORA

"El agente topo"

"Collective"

"Crip Camp"

"Time"

Mejor guión original:

"El padre" - GANADORA

"Borat, Subsequent Moviefilm"

"Nomadland"

"Una noche en Miami"

"The White Tiger"

Mejor guión adaptado:

"Promising Young Woman" - GANADORA

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

© 2021 AFP