El español Rafael Moneo recibirá el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia

Roma (AFP)

El arquitecto español Rafael Moneo, de 83 años, recibirá en mayo el León de Oro a la Trayectoria de la Bienal de Arquitectura de Venecia, anunciaron este miércoles los organizadores del certamen.

Moneo es considerado "uno de los arquitectos más transformadores de su generación. Durante su larga carrera, ha mantenido su destreza poética, recordándonos el poder de la forma arquitectónica para expresar, moldear pero también perdurar", escribió el arquitecto libanés Hashim Sarkis, comisario de la bienal, en un comunicado.

Nacido en Tudela (Navarra) en 1937, Moneo recibirá el reconocimiento durante una ceremonia oficial el próximo 22 de mayo con ocasión de la inauguración de la 17ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.

En la misma ceremonia será otorgado el León de Oro Especial a la fallecida arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi (1914-1922) por su labor en Brasil.

Profesor de varias generaciones de arquitectos, agudo analista de la escena arquitectónica contemporánea, Moneo es autor entre otros del auditorio Kursaal en San Sebastián, de la ampliación del Museo del Prado y de la estación de Atocha en Madrid así como de la catedral de Los Ángeles, en Estados Unidos.

"Ha mostrado en cada proyecto arquitectónico una habilidad para responder a las contingencias de un lugar y un programa y, a la vez, trascenderlas", subraya la Bienal.

El arquitecto español ha mantenido además una importante relación con Venecia ya que participó en el proyecto de viviendas de la isla Giudecca en 1983 y ganó el concurso internacional para el nuevo Palacio del Cinema en el Lido veneciano en 1991, donde se celebra el festival de cine.

El certamen de la arquitectura, que se celebra cada dos años desde 1980, se llevará a cabo del sábado 22 de mayo al domingo 21 de noviembre del 2021.

El evento tuvo que ser pospuesto en 2020 debido a la emergencia sanitaria y este año se llevará a cabo en presencia y en medio de medidas sanitarias.

"Recibir el León de Oro es el mayor de los regalos, habiendo acudido a tantas Bienales a lo largo de mi vida y sabiendo que se trata del peregrinaje esencial para cualquier persona que ame la arquitectura. Me permitirá disfrutar de esta celebración arquitectónica, tras este año de sequía", comentó Moneo, según indica la nota de la Bienal.

A la edición de este año, que se titula paradójicamente "How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?), contará con 113 participantes de 46 países, 60 participaciones nacionales y 17 eventos colaterales.

