Un álbum póstumo del rapero DMX saldrá el 28 de mayo

Nueva York (AFP)

Un álbum póstumo del rapero DMX, que falleció el mes pasado, se lanzará el 28 de mayo, anunció el lunes su productor.

"EXODUS" contará íntegramente con material original nuevo, según un comunicado del productor Swizz Beatz, quien dijo que el álbum será lanzado bajo el sello Def Jam Recordings.

"Mi hermano X fue una de las almas más puras y raras que he conocido. Vivió su vida dedicado a su familia y su música. Sobre todo, fue generoso con sus donaciones y amaba a sus fans sin medida", dijo el productor.

"X estaba ansioso de que sus fans de todo el mundo escucharan este álbum y mostrar cuánto valoraba a todas y cada una de las personas que lo han apoyado incondicionalmente", agregó.

DMX, quien estuvo en la cima de su carrera a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 y era considerado como una de las estrellas más entrañables del hip-hop, murió en abril a los 50 años, casi una semana después de sufrir un ataque cardíaco.

El artista, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons y nacido en el suburbio neoyorquino de Yonkers, vio sus primeros cinco álbumes liderar la clasificación estadounidense Billboard, comenzando con su debut de 1998 "It's Dark and Hell Is Hot", que incluyó el éxito "Ruff Ryders".

© 2021 AFP