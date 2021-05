Lady Gaga dice que fue violada y secuestrada durante meses a los 19 años

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La cantante estadounidense Lady Gaga contó en una serie documental estrenada el viernes que fue violada y secuestrada durante meses por un profesional de la música, hasta que quedó embarazada cuando tenía 19 años.

La artista neoyorquina ya había revelado haber sido violada por un productor musical cuando comenzaba su carrera, un evento que asegura le genera estrés post-traumático hasta el día de hoy, aunque dice que ha logrado controlarlo.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en este oficio y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y yo dije que no. Y me fui", dijo llorando la cantante en la serie documental "The Me You Don't See" (El yo que no ves), coproducida por el príncipe Harry y la conductora de televisión Oprah Winfrey para la plataforma Apple TV+.

"Me dijeron que iban a quemar toda mi música y no paraban de preguntarme y simplemente quedé congelada y... Ni siquiera lo recuerdo. Y no diré su nombre" porque "no quiero enfrentar a esa persona nunca más", añadió.

Lady Gaga asegura que el productor la violó y secuestró durante "meses" en una habitación antes de abandonarla en un cruce, cerca de la casa de sus padres, embarazada, "porque estaba vomitando y estaba enferma porque había sido abusada". No precisó qué ocurrió con el embarazo.

Stefani Germanotta -su nombre de nacimiento- relató que "años más tarde" sufrió "una crisis de angustia" que la condujo al hospital, donde se dio cuenta de que padecía estrés post-traumático a raíz de la agresión.

Estos problemas la llevaron a automutilarse, dijo. Estima que fueron necesarios dos años y medio de terapia para poder controlar esas pulsiones. "Aprendí todas las maneras para salir" de una crisis, explicó.

