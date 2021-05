Los momentos más impactantes de Eurovisión 2021

Anuncios Lee mas

Róterdam (Holanda) (AFP)

Un final lleno de suspense y rivalidades nacionales, como de costumbre. El Festival de la canción de Eurovisión, de vuelta después de un año de ausencia debido a la pandemia, ha estado marcado por temas polémicos y momentos memorables.

- Droga -

El cantante del grupo Maneskin, Damiano David, desmintió categóricamente que hubiera consumido droga tras la difusión en las redes sociales de unas imágenes que se hicieron virales en las que se le veía inclinado sobre una mesa durante la ceremonia de Eurovisión.

"Yo no consumo droga. Por favor, chicos. No digáis eso, venga, nada de cocaína. Por favor, no digáis eso", afirmó Daminao David en rueda de prensa, después de la final, ganada por su grupo.

Dice haber mirado hacia abajo porque el guitarrista Thomas Raggi había roto un vaso.

Los miembros del grupo añadieron más tarde en Instagram: "Estamos dispuestos a hacernos una prueba porque no tenemos nada que ocultar".

"Estamos realmente impactados por lo que algunas personas dicen sobre Damiano, que se droga. Estamos realmente EN CONTRA de las drogas y nunca hemos tomado cocaína", insistieron.

- Francia: 44 años sin ganar -

Francia perdió su gran oportunidad de llevarse el galardón después de 44 años de espera. Su cantante Barbara Pravi quedó segunda, detrás de Maneskin.

Hace tan solo una semana era favorita. La comparaban con Edith Piaf. Su tema "Voilà" obtuvo 499 puntos contra 524 de Maneskin, a pesar de una actuación conmovedora y del apoyo de muchos medios de comunicación internacionales.

Francia, que junto con Alemania, Italia, España y el Reino Unido, forman los "Cinco Grandes" que cada año se clasifican para la final, no ha ganado el Festival desde 1977.

- El revés de Suiza -

El representante de Suiza, Gjon's Tears, sorprendió quedando primero en la clasificación tras la primera ronda de votaciones de los jurados nacionales de Eurovisión.

El cantante de 22 años Gjon Muharremaj, cuyos padres son originarios de Albania y Kosovo, participó en la versión francesa de The Voice en 2019.

Para su canción "Tout l'Univers" colaboró con uno de los autores de "Arcade", la balada del ganador de la edición 2019, el holandés Duncan Laurence. Pero la votación del público se inclinó por Maneskin, dejando a los suizos con un amargo sabor a derrota.

- El Reino Unido, 0 puntos -

James Newman, que representó al Reino Unido, sufrió la humillación de obtener cero puntos en la clasificación.

Su canción "Embers" no entusiasmó a Europa y suscitó rechazo tanto entre los jurados nacionales como entre el público.

Pero como buen perdedor, James Newman levantó una cerveza en dirección a las cámaras. El Reino Unido ya había terminado último en el Festival en la edición de 2019.

- Primera presentadora transgénero -

Eurovisión tuvo a su primera presentadora transgénero, la estrella de Youtube Nikkie de Jager, más conocida como NikkieTutorials por sus 13 millones de seguidores en Instagram y Youtube, a quienes da consejos de belleza.

Nikkie De Jager presentó el concurso en línea. En enero reveló que era transgénero en un video que desde entonces ha sido visto más de 32 millones de veces.

Sus tutoriales de maquillaje tienen muchos seguidores. Ha trabajado con varias famosas estadounidenses, incluida la estrella de telerrealidad Kim Kardashian y las cantantes Lady Gaga y Katy Perry.

