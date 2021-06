"I May Destroy You", una serie británica que da valor a las víctimas de violación

Michaela Coel, creadora y protagonista de la serie "I May Destroy You", durante la gala virtual de los premios Spirit del cine independiente el 22 de abril de 2021

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

"Me cambió la vida", dice Karan Tripathi, de 25 años, una víctima de agresión sexual que, como muchas otras, encontró fuerza y valor en la serie de televisión "I May Destroy You", gran favorita a los premios de la televisión británica.

Estrenada en el verano de 2020 en los canales BBC y HBO, la serie sigue a Arabella, una exitosa escritora, en su reconstrucción tras haber sido violada en un bar de Londres mientras estaba de fiesta con sus amigos.

La directora Michaela Coel, que también interpreta a la protagonista, filma con franqueza y sin tapujos escenas banales pero violentas que cuestionan la noción del consentimiento, especialmente en la comunidad "queer".

Agredido sexualmente por un superior, Tripathi asegura que "I May Destoy You" le ayudó a sentir legitimidad como víctima.

"En mi cabeza me preguntaba si realmente era una agresión sexual, ya que no me resistí en el momento, estaba paralizado", afirma este indio "queer" a la AFP.

"La serie me ayudó a responder a esa pregunta", asegura, y explica que su sentimiento de ilegitimidad se debía también a que el acoso sexual no está reconocido contra los hombres en India.

"Me dio el valor para confesar cosas que me hacían vulnerable", añade, reconociendo que le ayudó a hablar abiertamente sobre la agresión. "Me dio el lenguaje y la gramática para hablar del acoso sexual".

- "Reclamar justicia" -

Tripathi se enteró de la existencia de "I May Destroy You" a través de unos amigos que, como muchos internautas, se indignaron en las redes sociales por que una serie "tan valiente y poderosa" no estuviera nominada a los Globos de Oro.

La serie ha recibido sin embargo seis nominaciones a los premios Bafta de la televisión británica, que se entregan este domingo.

Paapa Essiedu está nominado como mejor actor protagonista por su interpretación de Kwame, el mejor amigo gay de Arabella, que también fue agredido sexualmente durante una cita de la aplicación de citas Grindr.

Coel también podría llevarse el premio a la mejor actriz.

Es un éxito totalmente justificado, según Marie Albert, periodista feminista de 26 años. "No recuerdo haber visto nada tan empoderador", dice esta francesa a quien la serie ayudó a "sentirse verdaderamente legitimada para exigir justicia".

Inspirada en gran medida en la historia personal de Michaela Coel, "I May Destroy You" la "convenció de ir a presentar una denuncia" en febrero, afirma Albert, que asegura "no poder volver a la vida anterior" después de haber visto la serie.

Víctima de violencia de género, de agresiones sexuales y de acoso laboral, Marie presentó así una denuncia por violación, una agresión de la que sólo fue consciente con la escena en la que la heroína se enfrenta al "stealthing", el acto de quitarse el preservativo sin informar a la otra persona.

- Catarsis -

Mientras que las agresiones sexuales se utilizan "con demasiada frecuencia en el cine como un recurso para crear dramatismo", "I May Destroy You" ofrece una "representación útil e inspiradora", afirma un portavoz de la asociación británica de ayuda a las víctimas The Survivors Trust.

La identificación es posible sobre todo gracias al poderoso personaje de Arabella, "imperfecto y realista", "que no es el estereotipo de la víctima tan a menudo representada", dice el Survivors Trust.

Esta organización califica los últimos episodios de la serie como "una experiencia catártica". "Demuestran que, aunque no podamos cambiar los acontecimientos que nos han sucedido, podemos superarlos a nuestra manera", afirma.

"No se trata de situaciones estereotipadas de violación, sino de situaciones habituales que he vivido", señala Marie, subrayando que "se tratan con muchos matices, por ejemplo un agresor puede convertirse en agredido".

A Karan le viene a la mente calificativos como "auténtico" y "sin ambages", para definir un trabajo que "trasciende culturas e idiomas".

© 2021 AFP