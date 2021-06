Obras del británico Damien Hirst se cuelan entre grandes clásicos en museo de Roma

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

En la suntuosa entrada de la Galería Borghese de Roma, bajo la mirada atenta de una docena de bustos de César, la sandalia gigante de Damien Hirst parce apenas fuera de lugar.

La señal inequívoca de que no se trata de una escultura romana sino de una obra del provocador artista británico es la rata de laboratorio con una gran oreja que sube por los dedos del pie.

El museo contiene una colección espectacular de esculturas romanas clásicas, pinturas del Renacimiento y obras inestimables del grandes maestros italianos como Gian Lorenzo Bernini y Antonio Canova.

Es en este entorno tan clásico que se hizo un hueco Hirst, considerado durante mucho tiempo uno de los famosos "Young British Artists" y que se dio a conocer por cortar una vaca en dos y exponerla en un tanque de formol.

Si muchas de las esculturas de Hirst son totalmente modernas, otras se funden en este ambiente, gracias al uso de materiales tradicionales como el bronce o el mármol de Carrara.

"Son obras completamente desestabilizantes, pero incluso en la colección (permanente), hay obras de una belleza impactante, terrible y aterradora, como la auténtica belleza", explica a la AFP la conservadora Anna Coliva. "Es el lugar donde esta poesía (de Hirst) puede ser exaltada".

Decenas de sus creaciones, la mayoría procedentes de su exposición en Venecia en 2017 "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" (Tesoros del naufragio de lo increíble), fueron colocadas entre las obras que lucen en las salas opulentas de la Galería Borghese. Su imponente "Hydra y Kali" está en el exterior.

En la entrada del museo, un bronce recubierto de coral representa a una submarinista sin cabeza. Muy cerca, cinco personajes de Disney, en el mismo material, parece como si hubieran sido encontrados recientemente ene el fondo del mar.

En una sala adyacente, "Apolo y Dafne", de Bernini, comparten espacio con tres esculturas de Hirst que representan un hombre y una mujer encadenados en varios estados de descomposición.

Más allá, la "Vénus Victrix" de Canova, está flanqueada por dos conjuntos de desnudos griegos de Hirst, en bronce y mármol rosa.

En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, Damien Hirst dice estar "boquiabierto" ante los Bernini pero advierte: "No me interesan las comparaciones".

"El mundo en el que vivimos hoy es muy diferente del que vivían los grandes maestros que están en la Galería Borghese. Hoy en día, ser un artista es diferente".

La exposición, llamada "Archaeology Now" (Arqueología ahora), se podrá visitar hasta el 7 de noviembre.

