"Un lugar en silencio 2" retoma la cima de la taquilla norteamericana

Los Angeles (AFP)

La aterradora "Un lugar en silencio 2" volvió a lo más alto de la taquilla este fin de semana en las salas de Norteamérica, mientras que "En el barrio", extraído del musical de Lin-Manuel Miranda, defraudó las expectativas, según informaron este domingo analistas de la industria con cifras preliminares.

Esta película de Paramount, dirigida por John Krasinski con su esposa Emily Blunt en el papel principal, recaudó 11,6 millones de dólares en el fin de semana, según una estimación del especializado Exhibitor Relations.

La cinta sobre una familia que vive en un mundo postapocalíptico perseguida por feroces monstruos que se mueven en función del sonido se convirtió en la primera película en pasar la marca acumulada de los 100 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá desde que la pandemia del covid-19 arrasó el mundo y la industria cinematográfica se sumergió en crisis.

En cuanto al enérgico "En el barrio", de Warner Bros y con guión adaptado bajo la dirección de Jon M. Chu, recauda 11,4 millones, decepcionando las expectativas que predijeron que tendría entre 15 y 20 millones en ingresos. Hay que decir que la película también se transmite simultáneamente, sin costo adicional para los suscriptores, en la plataforma HBO Max.

El largometraje cuenta la historia y los sueños de los jóvenes latinos en el vecindario neoyorquino de Washington Heights.

Otro nuevo lanzamiento está en tercer lugar: "Peter Rabbit: Conejo En Fuga" de Sony, con 10,4 millones.

En cuarto lugar, la tercera obra de la franquicia "El Conjuro", "El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo" con 10 millones. Una vez más, la historia sigue a Patrick Wilson y Vera Farmiga como investigadores paranormales que se enfrentan a maquinaciones demoníacas.

Y quinta se ubicó en la lista la historia de Disney "Cruella", largometraje de acción en vivo sobre los orígenes de la malvada arpía de los "101 Dálmatas", con Emma Stone en el papel principal y Emma Thompson en un papel secundario, la cual ingresó 6,7 millones de dólares.

Otras cifras provisionales de la taquilla norteamericana:

6 - "Spirit: El Indomable": USD 2,5 millones

7 - "The House Next Door: Meet the Blacks": USD 1 millón

8 - "Justicia implacable" : USD 615.000

9 - "Queen Bees": USD 328.000

10 - "Espiral: El juego del miedo continúa": USD 305.000

