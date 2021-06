R. Kelly transferido a prisión de Nueva York previo a su juicio por delitos sexuales

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

R. Kelly fue trasladado de una prisión en Chicago a una cárcel en Nueva York antes de su juicio por delitos sexuales, previsto para principios de agosto, según muestra este miércoles el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones.

El cantante, cuyo nombre es Robert Sylvester Kelly y que había sido arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual, se encuentra ahora recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, indica el registro.

De 54 años, Kelly enfrenta cargos que incluyen extorsión, explotación sexual de menores, secuestro, soborno y trabajo forzado, que abarcan desde 1994 hasta 2018.

El músico conocido por éxitos como "I believe I can fly" arrastra décadas de acusaciones de abuso, en particular de menores. Él se declaró inocente de todos los cargos.

La selección del jurado comenzará el 9 de agosto.

También enfrenta cargos federales en Chicago relacionados con el presunto abuso sexual de menores.

Los fiscales de Chicago sostienen que Kelly se filmó a sí mismo teniendo relaciones sexuales con menores y que pagó el silencio de posibles testigos en su juicio de 2008, en el que fue absuelto de los cargos de pornografía infantil.

© 2021 AFP