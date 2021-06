Los premios de la Academia reconocerán a Danny Glover, Samuel L. Jackson y Liv Ullmann

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La Academia que entrega los premios Óscar anunció que premiará a dos icónicos actores negros estadounidenses, Danny Glover y Samuel L. Jackson, así como a la estrella noruega Liv Ullmann, la musa de Ingmar Bergman.

Danny Glover, que se dio a conocer en "El color púrpura" de Steven Spielberg y luego protagonizó junto a Mel Gibson la saga de "Arma Mortal", recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt en la ceremonia de entrega de los Premios del Gobernador (Governor Awards) el 15 de enero de 2022.

El premio es un Óscar que la Academia otorga ocasionalmente para reconocer a una persona "cuya labor humanitaria haya honrado a la industria cinematográfica".

"Danny Glover ha sido un defensor de la justicia y los derechos humanos durante décadas, un testimonio de su compromiso con el reconocimiento de esa humanidad que compartimos, tanto dentro como fuera de la pantalla", dijo el presidente de la Academia de Cine estadounidense, David Rubin, en un comunicado.

Samuel L. Jackson, Liv Ullmann y la actriz, guionista y directora Elaine May, por su parte, recibirán los Óscar honoríficos en enero.

Un "icono cultural" internacional según David Rubin, Samuel L. Jackson ha aparecido en películas de Spike Lee ("Haz lo correcto") y Quentin Tarantino ("Tiempos Violentos", "Jackie Brown", "Django sin cadenas).

También se ha convertido en un personaje recurrente en muchas películas de Marvel. Ha aparecido en más de 100 largometrajes, incluida la saga de La Guerra de las Galaxias, donde interpreta al caballero Jedi Mace Windu.

Liv Ullmann, de 82 años, actriz de teatro noruega, se dio a conocer internacionalmente con su papel en "Persona", de Ingmar Bergman, en 1967, antes de protagonizar varias otras películas del director sueco, con quien tuvo una hija. También dirigió ("Sofie", y luego "Faithless", entre otras) mientras seguía actuando en los escenarios.

En cuanto a la estadounidense Elaine May, de 89 años, escribió y dirigió su primera película "A New Leaf" en 1971, así como "Mikey and Nicky" e "Ishtar", pero es sobre todo como guionista como se dio a conocer, con "El cielo puede esperar" (1978) y "Primary Colors" (1998), que le valieron una nominación al Óscar. También escribió el guión de "Tootsie".

