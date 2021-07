Sol y cine de autor se dan cita en Cannes

El Festival Internacional de cine abre esta noche en la Riviera Francesa. La exclusiva Croisette verá desfilar a numerosas celebridades del séptimo arte, bajo un calor y sol de plomo, y en medio de estrictas medidas sanitarias.

Anuncios Lee mas

Se trata de una edición muy esperada del Festival de Cannes, tras un año de crisis sanitaria que obligó a la anulación del certamen en 2020 y a su postergación de mayo a julio de 2021. Seran 12 días de sol y calor en medio del verano, lo que hará coincidir a orillas del Mediterráneo a los turistas y a las grandes estrellas del séptimo arte mundial.

La competencia por la Palma de Oro de Cannes abrirá por la noche en el Palacio de los Festivales, con la proyección de “Annette” del director Leos Carax, primera película internacional de Carax que cuenta en su elenco nada más y nada menos que con Adam Driver, uno de los actores más cotizados de Hollywood, y con la francesa Marion Cotillard.

Pero antes de iniciar la competencia tendrá lugar la gala de apertura con la presentación del jurado presidido por el director Spike Lee, lo que ya de por si todo un acontecimiento. Se trata de uno de los directores más sagaces de Hollywood, autor de películas con un fuerte contenido político, que abordan el racismo y la discriminación contra los afroamericanos. Lee, además, es el primer artista negro en presidir el jurado en Cannes. Un mensaje contundente del festival a una industria que está lejos de ser diversa y paritaria.

"El Festival de Cannes ha enviado mensajes de diversidad desde hace mucho tiempo. Cuando seleccionamos el jurado hay un mensaje de mundialización y de universalidad de la creación y de los artistas presentes. Este año es una etapa importante ya que es la primera vez que un artista negro preside el jurado de un gran festival. Y Spike Lee está muy orgulloso. Además, es la primera vez que el jurado tiene mayoría de miembros mujeres bajo una presidencia masculina”, declaró el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Por su parte, la actriz Jodie Foster recibirá en Cannes una palma de Oro por el conjunto de su carrera, tras lo cual se abrirá la competencia entre las 24 películas en liza, con grandes firmas del cine como Wes Anderson, Nanni Moretti, Sean Pean, Paul Verhoeven o el iraní Asghar Farhadi.

Covid, la mosca en la sopa

El coronavirus será el invitado molesto de esta edición en Cannes, la primera luego de la pandemia generada por la covid. Aunque la situación sanitaria sea más favorable que hace unos meses, se han extremado las medidas con la obligación de presentar una prueba de vacunación completa o hacerse una PCR cada 48 horas, para tener el privilegio de estar en el festival.

La municipalidad ha instalado un inmenso centro de despistaje sobre La Croisette con capacidad para 5000 tests salivales diarios. Toda una logística que se suma a las medidas que ya forman parte de la vida diaria: uso de la mascarilla en espacios cerrados y gel desinfectante en cada puerta.

Las 24 películas en liza por la Palma de Oro

Estas son las producciones que compiten por el máximo galardón en Cannes.

"Annette", del francés Leos Carax ("Los amantes del Pont Neuf"), en apertura. Protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, quienes encarnan a una glamurosa pareja de estrellas cuya vida cambia con la llegada de su primera hija.

"Benedetta", del holandés Paul Verhoeven ("Instinto Básico", "Elle"). Retrato de una monja homosexual ambientado en el siglo XV y basado en hechos reales.

"La crónica francesa", del estadounidense Wes Anderson ("El gran hotel Budapest"). Rodada en el suroeste de Francia y protagonizada por Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro y Adrien Brody.

"Tout s'est bien passé", del francés François Ozon ("Verano del 85", "Gracias a Dios"). Adaptada de la novela homónima de Emmanuèle Bernheim, sobre una hija que ayuda a morir a su padre. Cuenta con Sophie Marceau, Charlotte Rampling y André Dussollier en su elenco.

"Tre piani", del italiano Nanni Moretti ("La habitación del hijo"). Dos décadas después de ganar la Palma de Oro, el director vuelve a Cannes con una película sobre varias familias que viven en un mismo edificio.

"Un héroe", del iraní Asghar Farhadi ("Todos lo saben", "Nader y Simin, una separación"). Un thriller psicológico con el que el oscarizado director ha vuelto a rodar en su país natal.

"Flag day", del estadounidense Sean Penn ("Diré tu nombre", "Hacia rutas salvajes"). Sobre la doble vida de un padre de familia.

"Red Rocket", del estadounidense Sean Baker ("The Florida project"). Un filme de cine independiente que narra el retorno de una estrella porno a su pequeña ciudad de Texas.

"La fiebre de Petrov", del ruso Kirill Serebrennikov ("Leto"). Una cinta entre sueño y realidad que retrata la vida de un dibujante de cómics en la Rusia postsoviética.

"Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul ("Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas"). Tilda Swinton interpreta a una horticultora de orquídeas que viaja a Colombia para visitar a su hermana y empieza a oír sonidos extraños.

"Titane", de la francesa Julia Ducournau ("Crudo"). Protagonizado por Vincent Lindon, cuenta el regreso de un niño desaparecido hace 10 años y el reencuentro con su padre.

"Haut et fort", del marroquí Nabil Ayouch ("Razzia"). Un filme ambientado en el mundo del hip hop que describe las ganas de crear de la juventud de Marruecos.

"Bergman Island", de la francesa Mia Hansen-Love ("Maya", "El porvenir"). Una pareja de cineastas estadounidenses se instala en la isla que inspiró al cineasta sueco. Tim Roth es el protagonista.

"Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi ("Asako I & II"). Un filme basado en una obra de Haruki Murakami.

"The story of my wife", de la húngara Ildikó Enyedi ("En cuerpo y alma"). Un drama con los intérpretes franceses Léa Seydoux y Louis Garrel.

"Ahed's knee", del israelí Nadav Lapid ("Sinónimos"). Un cineasta se enfrenta a la muerte de su madre.

"Compartment N. 6", del finlandés Juho Kuosmanen ("El día más feliz de mi vida"). Una "road-movie" sobre una mujer que toma un tren rumbo al círculo polar ártico.

"The worst person in the world", del noruego Joachim Trier ("Thelma"). Relata la historia de una treintañera en Oslo que busca rehacer su vida.

"La fracture", de la francesa Catherine Corsini ("Un amor imposible"). Una película coral ambientada en un hospital, con Valeria Bruni Tedeschi y Marina Foïs.

"Les intranquilles", del belga Joachim Lafosse ("Continuar"). Un drama que explora los meandros del trastorno bipolar.

"Les Olympiades", del francés Jacques Audiard ("Deephan"). Rodada en un barrio multiétnico de París, cuenta con la premiada Céline Sciamma en el guión.

"Lingui", del chadiano Mahamat-Saleh Haroun ("Une saison en France"). Un drama sobre una adolescente embarazada en Chad, donde el aborto está prohibido.

"Nitram", del australiano Justin Kurzel. Un filme que a través del recuerdo de una matanza que causó decenas de muertos en 1996 aborda la venta de armas.

"France", del francés Bruno Dumont ("Juana de Arco"). Léa Seydoux encarna a una famosa periodista cuya vida cambia totalmente tras sufrir un accidente.

con afp

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo