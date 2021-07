Noruego Joachim Trier presenta en Cannes un sutil retrato de una milenial

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Con "The worst person in the world", el noruego Joachim Trier esbozó en Cannes un retrato sobre los milenials protagonizado por una actriz hasta ahora poco conocida, un filme que fue bien recibido por la crítica.

La actriz Renate Reinsve, de 33 años, interpreta a Julie en varios momentos de su existencia, primero como estudiante y después como profesional, también en familia o en el amor.

El deseo, la fidelidad, la maternidad, la relación con su padres... todas estas cuestiones que preocupan a Julie son exploradas desde el punto de vista de los grandes temas contemporáneos: el lugar de las mujeres en la sociedad, la ecología y la invasión digital.

"Hay mucho de ella en el personaje. Tuvo un impacto muy grande en la película", dijo a la AFP Joachim Trier sobre la joven actriz, que tiene aquí su primer papel protagonista.

"Lo escribí específicamente para ella", recalcó el director de "Thelma" y "Oslo, 31 de agosto".

La actriz, por su parte, explica que ha pasado por el mismo laberinto de dudas, indecisiones y finalmente lucidez que su personaje.

Como mujer "habiendo crecido antes del #MeToo, te formas en función de las opiniones y de la presencia de los hombres", dijo Reinsve a la AFP.

Su personaje también "encuentra su identidad en la mirada de los otros. Cuando te deshaces de eso, te vuelves tú mismo y te haces más fuerte", añadió.

La prensa internacional destacó la película y la colocó en buena posición en la carrera por la Palma de Oro. "Ha nacido una estrella", comentó Peter Bradshaw, crítico del diario británico The Guardian. Para la revista especializada Variety, el filme podría convertirse en una "referencia" para los milenials.

