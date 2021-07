Todd Haynes lleva a Cannes The Velvet Underground, el grupo que revolucionó la música

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Eran "una improbable banda de solitarios" que revolucionaron la música y el arte. Así es como Todd Haynes resume The Velvet Underground, el legendario grupo del que surgió Lou Reed, al que el director estadounidense dedica un documental presentado en Cannes.

Después de haber abordado en filmes de ficción a figuras como David Bowie ("Velvet Goldmine") y Bob Dylan ("I'm not there"), el cineasta estadounidense describe en "The Velvet Underground" cómo el grupo de Nueva York, producido durante un tiempo por Andy Warhol, transformó los códigos del rock pero también las cuestiones de género y sexualidad.

El documental "no es un filme de chismes de sexo, drogas y rock'n'roll", dijo a la AFP Todd Haynes, en cuya cinta muestra cómo el encuentro accidental de estas "cinco personas muy diferentes" (Reed, el galés John Cale, la alemana Nico y Sterling Morrison y Maureen Tucker de Nueva York), con Andy Warhol al frente, terminó convirtiéndose en "un momento absolutamente único en la historia de la música y de la vida en Nueva York".

En el documental, Lou Reed, con su obsesión por los bares gais del Lower Side, su escritura descarnada y sus poses atrevidas --con las uñas y los ojos pintados-- aparece como una figura "queer" de primer plano, en una época en la que los homosexuales todavía eran duramente reprimidos.

Su personalidad, junto al ambiente de "permisividad y apertura a una masculinidad diferente" que reinaba en la famosa Factory de Andy Warhol, hicieron de Velvet un grupo pionero en los temas de género, prosiguió el autor de "Carol".

El cineasta utiliza imágenes de los inmensos archivos fílmicos de Andy Warhol --que grababa casi todo-- para construir un documental bastante clásico en su forma pero que hará las delicias de los seguidores del grupo.

