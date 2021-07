Actriz colombiana recibe un premio de interpretación en Cannes

Anuncios Lee mas

La actriz colombiana Sandra Melissa Torres recibió un premio este miércoles en la Semana de la Crítica de Cannes por su interpretación de una madre luchadora en "Amparo", de Simón Mesa.

Esta ópera prima describe el periplo de una madre soltera, Amparo, en el Medellín de finales de los años 1990 tras enterarse de que su hijo de 18 años fue reclutado a la fuerza y sin avisar por el ejército.

Sandra Melissa Torres recibió el premio Fundación Louis Roederer de la Revelación Femenina de la Semana de la Crítica, una sección paralela dedicada a los jóvenes talentos.

"Gracias a todos los del equipo que me dieron la fortaleza, me dieron todo eso que ellos tienes tan profesional, me lo transmitieron (...) me dieron la seguridad", dijo la actriz al recibir el galardón.

Simón Mesa opta con su primer largometraje a la Cámara de Oro, que premia la mejor ópera prima de todo el certamen.

En 2014, ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje con "Leidi", sobre una chica que sale en busca del padre de su hija. Dos años después, volvió a competir por el máximo galardón en este formato con "Madre", la historia de una adolescente que va a la audición de un video porno.

