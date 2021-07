Cannes anuncia la Palma de Oro tras un certamen inédito por la pandemia

Anuncios Lee mas

Cannes (Francia) (AFP)

¿Qué película sucederá a "Parásitos"? El jurado del Festival de Cannes, presidido por el director estadounidense Spike Lee, anunciará este sábado la Palma de Oro, al término de una competición que tomó el pulso al cine de autor tras el parón de la pandemia.

Wes Anderson, Asghar Farhadi, Paul Verhoeven, Nanni Moretti... son algunas de las figuras del séptimo arte que aspiran a ser coronadas, aunque suenan con fuerza nombres menos conocidos, como el japonés Ryusuke Hamaguchi, que de ganar con su filme sentimental "Drive my car", se convertiría en el tercer director consecutivo en llevarse la Palma para Asia.

También convenció la contemplativa "Memoria", la película de Apichatpong Weerasethakul, rodada en Colombia y protagonizada por Tilda Swinton. El director tailandés ya fue recompensado con el máximo galardón en 2010 por "El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas".

En cambio, el estadounidense Sean Penn volvió a fracasar, según la crítica, con "Flag day", seis años después de haber sido abucheado con "The Last face", con Javier Bardem.

En total, compiten 24 filmes. Cuatro están dirigidos por mujeres y ninguno por un director latinoamericano, si bien la productora mexicana Piano participa en "Memoria", el musical "Annette" y "Bergman Island".

La ceremonia del palmarés arrancará hacia las 17H30 GMT, hora a la cual el jurado de Spike Lee ya habrá alcanzado un consenso tras reunirse a puerta cerrada durante la jornada en una ubicación secreta de Cannes.

Junto al primer presidente afroamericano del jurado, figuran entre otros el director brasileño Kleber Mendonça ("Bacurau") y la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal ("The Dark Knight").

"Prometí a las personas del jurado que no sería un dictador, que sería democrático... pero hasta cierto punto, porque si el jurado está dividido cuatro contra cuatro, ¡soy yo quien decido!", bromeó (o no) el veterano director, de 64 años.

Milenials y redes sociales

El jurado tuvo la oportunidad de tomar el pulso al cine de autor rodado antes y durante la pandemia. Las dudas de los milenials ("The worst person in the world"), la peligrosidad de las redes sociales ("Un héroe") y los malos tratos a las mujeres ("Annette") afloraron en la competición como crecientes preocupaciones sociales.

Como es habitual, no faltaron los trasfondos políticos, como la censura en Israel ("La rodilla de Ahed") y las divisiones sociales en Francia durante el movimiento de los 'chalecos amarillos' ("La fractura"). Pero la competición también buscó emocionar con películas como "Drive my car" y "Memoria".

La ganadora de la Palma de Oro sucederá a "Parásitos", el thriller tragicómico de Bong Joon-ho que arrasó en 2020 en los Óscar.

Esperanzas para Brasil

Pese a una discreta presencia del cine latinoamericano en la selección oficial, Brasil puede aspirar a alzarse con la Palma de Oro al mejor cortometraje. De los diez en liza, dos están dirigidos por brasileños: "Sideral", de Carlos Segundo, y "Cielo de Agosto", de Jasmin Tenucci.

Tras año y medio de pandemia y de estrenos directos en plataformas, los protagonistas del Festival celebraron el retorno del cine a la gran pantalla: desde Jodie Foster, galardonada con la Palma de Oro de Honor, pasando por Pedro Almodóvar, de visita fugaz, hasta Matt Damon, que se explayó sobre su carrera durante una clase magistral, todos ellos mostraron su alivio por que las salas estén reabriendo en el mundo.

El covid condicionó no obstante el certamen: hubo un tercio menos de asistentes de lo habitual (unos 30.000) y para acceder al recinto fue necesario presentar una prueba de vacunación europea o un test negativo de menos de 48 horas.

También arrebató a la actriz Léa Seydoux la posibilidad de brillar en el estreno de sus cuatro películas seleccionadas en el Festival. La francesa dio positivo y tuvo que permanecer en París.

