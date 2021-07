Las películas en liza por la Palma de Oro del Festival de Cannes

El director japonés Ryusuke Hamaguchi, que compite con la película "Drive My Car" en el 74 Festival de Cannes, sur de Francia, en conferencia de prensa, el 12 de julio de 2021

Cannes (Francia) (AFP)

Estas son las 24 películas en liza por el máximo galardón del Festival de Cannes, cuyo palmarés se decide este sábado.

- "Annette", del francés Leos Carax ("Los amantes del Pont Neuf"). Protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, quienes encarnan a una pareja de estrellas felices hasta que el carácter turbulento de Driver hace tambalear sus vidas.

- "Benedetta", del holandés Paul Verhoeven ("Instinto Básico", "Elle"). Retrato de una monja homosexual ambientado en el siglo XVII y basado en hechos reales.

- "La crónica francesa", del estadounidense Wes Anderson. Rodada en el suroeste de Francia y protagonizada por Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro y Adrien Brody. Una oda al periodismo y un ejercicio estético muy propio del director de "El gran hotel Budapest".

- "Tout s'est bien passé", del francés François Ozon ("Verano del 85", "Gracias a Dios"). Adaptada de la novela homónima de Emmanuèle Bernheim, sobre una hija que ayuda a morir a su padre. Cuenta con Sophie Marceau, Charlotte Rampling y André Dussollier en su elenco.

- "Tres pisos", del italiano Nanni Moretti ("La habitación del hijo"). Dos décadas después de ganar la Palma de Oro, el director vuelve a Cannes con una película sobre varias familias que viven en un mismo edificio de Roma. Basada en la novela homónima del israelí Eshkol Nevo.

- "Un héroe", del iraní Asghar Farhadi ("Todos lo saben"). Un filme que expone la perversidad de las redes sociales y la peligrosa espiral de la que nadie está a salvo de caer.

- "Flag day", del estadounidense Sean Penn ("Diré tu nombre", "Hacia rutas salvajes"). Sobre la doble vida de un padre de familia, protagonizada por el director y su hija.

- "Red Rocket", del estadounidense Sean Baker ("The Florida project"). Narra la historia de una estrella porno que regresa junto a su esposa a una pequeña ciudad de Texas.

- "La fiebre de Petrov", del ruso Kirill Serebrennikov ("Leto"). Un periplo vertiginoso de un individuo ebrio y enfermo en una ciudad golpeada por una epidemia de gripe.

- "Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul ("El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas"). Tilda Swinton interpreta a una horticultora de orquídeas que viaja a Colombia para visitar a su hermana y empieza a oír sonidos extraños.

- "Titane", de la francesa Julia Ducournau ("Crudo"). Cuenta cómo una joven se convierte en asesina tras sufrir de niña un accidente de auto.

- "Haut et fort", del marroquí Nabil Ayouch ("Razzia"). Un filme ambientado en el mundo del hip hop que describe las ganas de rebelarse de la juventud de Marruecos contra una sociedad conservadora.

- "Bergman Island", de la francesa Mia Hansen-Love ("Maya", "El porvenir"). Una pareja de cineastas se instala en la isla que inspiró al cineasta sueco. Tim Roth es el protagonista.

- "Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi ("Asako I & II"). Un filme basado en un relato de Haruki Murakami centrado en la relación entre un dramaturgo y una joven chófer.

- "The story of my wife", de la húngara Ildikó Enyedi ("En cuerpo y alma"). Un drama en que la actriz francesa Léa Seydoux interpreta a la esposa manipuladora y caprichosa de un capitán mercante.

- "La rodilla de Ahed", del israelí Nadav Lapid ("Sinónimos"). Un cineasta llega a una ciudad israelí para proyectar uno de sus filmes pero las autoridades le exigen firmar antes un formulario de "sumisión".

- "Compartment N. 6", del finlandés Juho Kuosmanen ("El día más feliz de mi vida"). Una "road-movie" sobre una mujer que toma un tren rumbo al círculo polar ártico en compañía de un desconocido.

- "The worst person in the world", del noruego Joachim Trier ("Thelma"). Relata la historia de una treintañera en Oslo acechada por las dudas sobre cómo seguir adelante con su vida.

- "La fracture", de la francesa Catherine Corsini ("Un amor imposible"). Una película coral ambientada en un hospital parisino con las protestas de los "chalecos amarillos" como telón de fondo.

- "Les intranquilles", del belga Joachim Lafosse ("Continuar"). Un drama que explora los meandros del trastorno bipolar.

- "Les Olympiades", del francés Jacques Audiard ("Deephan"). Rodada en un barrio multiétnico de París, cuenta con la premiada Céline Sciamma en el guión.

- "Lingui", del chadiano Mahamat-Saleh Haroun ("Une saison en France"). Un drama sobre una adolescente embarazada en Chad, donde el aborto está prohibido.

- "Nitram", del australiano Justin Kurzel. Un filme que a través del recuerdo de una matanza que causó decenas de muertos en 1996 aborda la venta de armas.

- "France", del francés Bruno Dumont ("Juana de Arco"). Léa Seydoux encarna a una famosa periodista cuya vida cambia totalmente tras provocar una accidente.

