Palmarés del 74º Festival de Cannes

Cannes (Francia) (AFP)

A continuación, todos los premiados de la 74ª edición del Festival de Cannes:

- Palma de Oro: "Titanio", de la francesa Julia Ducournau

- Gran Premio: "Un héroe", del iraní Asghar Farhadi "ex aequo" con "Compartment N. 6", del finlandés Juho Kuosmanen

- Premio del Jurado: "La rodilla de Ahed", del israelí Nadav Lapid "ex aequo" con "Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul

- Mejor Dirección: el francés Leos Carax por "Annette"

- Mejor Guión: los japoneses Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe por "Drive my car"

- Mejor Actriz: la noruega Renate Reinsve por "The worst person in the world"

- Mejor Actor: el estadounidense Caleb Landry Jones por "Nitran"

- Palma de Oro de Honor: la actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el director italiano Marco Bellochio

- Cámara de Oro: "Murina", de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic

- Palma de Oro al cortometraje: "All the crows in the world", de la hongkonesa Tang Yi

- Mención especial al cortometraje: "Cielo de Agosto", de la brasileña Jasmin Tenucci

