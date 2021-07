Opera Metropolitana de Nueva York exigirá vacunación para nueva temporada

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La Opera Metropolitana de Nueva York anunció este martes que requerirá que sus empleados, el público y los artistas estén completamente vacunados para su próxima temporada.

El Met dijo que todos los espectadores, personal y miembros de su orquesta y coro deberán mostrar prueba de vacunación contra el covid-19 para las presentaciones de la temporada 2021-22.

"El Met será una casa completamente vacunada", dijo la prestigiosa institución en un correo electrónico enviado a los patrocinadores.

Los menores de 12 años, un grupo actualmente no elegible para las vacunas, no podrán ingresar al Met incluso si los adultos que los acompañan están vacunados, agregó.

El anuncio se produce en momentos en que se suceden anuncios de inmunización obligatoria ante el aumento de los contagios causados por la variante Delta del coronavirus en Estados Unidos.

California y la ciudad de Nueva York anunciaron el lunes que los empleados públicos tendrían que vacunarse o hacerse pruebas semanales.

En tanto, el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) se convirtió en la primera agencia federal en imponer un mandato similar para más de 100.000 de sus empleados sanitarios.

Broadway, que reabrirá por completo en septiembre, no emitió un mandato general de vacunación, pero dos espectáculos, "Springsteen on Broadway" y "Pass Over", anunciaron que el público que acuda deberá estar inmunizado.

El Met, la organización de artes escénicas más grande de Estados Unidos, cuenta con más de 3.000 empleados.

Permaneció cerrado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y espera abrir sus puertas para fines de septiembre. Durante el cierre, se vio sacudida por problemas sindicales debido a propuestas de rebaja salarial, con acuerdos provisionales alcanzados en las últimas semanas con los coros y los tramoyistas.

© 2021 AFP