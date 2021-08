Productora de Reese Witherspoon es comprada por una empresa de capital privado

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Hello Sunshinhe, la productora de Reese Witherspoon enfocada en mujeres que lanzó el éxito televisivo "Big Little Lies", está siendo adquirida por una nueva empresa que busca entrar en el mercado del streaming que se expande rápidamente en Hollywood.

La inversión mayoritaria de una compañía aún sin identificar, respaldada por el enorme grupo de capital privado estadounidense Blackstone y anunciada este lunes, valora Hello Sunshine en 900 millones de dólares, de acuerdo con los medios Wall Street Journal y CNBC.

"Comencé esta compañía para cambiar la forma en que las mujeres son vistas en los medios", dijo Witherspoon refiriéndose a la productora que lanzó series como "The Morning Show" y "Little Fires Everywhere".

El acuerdo con Blackstone "nos permitirá producir más historias sobre mujeres globalmente, entretenidas, impactantes y esclarecedoras", dijo en un comunicado.

La nueva empresa está liderada por los exejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs.

Su lanzamiento se produce al tiempo que gigantes de Hollywood compiten para expandir sus servicios de transmisión, con Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video hambrientos por contenido.

Witherspoon, de 45 años y con un Oscar como mejor actriz por su participación en "Johnny & June: Pasión y Locura" (2005), se ha adentrado con fuerza en el mundo de la producción en los últimos años, aunque también protagoniza junto a Jennifer Aniston el éxito de Apple TV+ "The Morning Show".

La compañía está trabajando en películas como "Legalmente Rubia 3" y una adaptación de la novela éxito de ventas "Where The Crawdads Sing", que fue escogida como libro del mes en el club de lectura Hello Sunshine de Witherspoon.

Witherspoon continuará supervisando las operaciones diarias de Hello Sunshine junto a su actual directora ejecutiva, Sarah Harden, según un comunicado conjunto.

"Queremos apoyar a Reese, Sarah y a su maravilloso equipo a continuar produciendo e identificando contenidos dinámicos y atractivos en los próximos años", dijeron Mayer y Staggs.

Mayer y Staggs estarían identificando nuevas adquisiciones de creadores de contenido para construir "un hogar independiente y amigable para marcas y franquicias innovadoras, de alta calidad y de vanguardia" para unirse a un mercado agresivamente competitivo.

En mayo, Amazon accedió a comprar los estudios MGM por 8.450 millones de dólares, dejando a este gigante estadounidense con una amplia biblioteca de contenido de cara con sus ambiciones en el mercado del streaming.

© 2021 AFP