La herencia portuguesa de Goa en vías de desaparecer tras 60 años bajo jirón indio

Panaji (India) (AFP)

El pequeño estado indio de Goa ha olvidado prácticamente la herencia cultural legada por 450 años de colonización portuguesa, en particular el idioma, en vías de desaparición tras 60 años formando parte de India.

Lorraine Alberto que enseña portugués en la universidad de Goa, constata que hay cada vez menos jóvenes en sus clases. La mayoría de los estudiantes proceden ahora de otras regiones de India.

"Mis propios hijos no hablan nada", confiesa a la AFP la profesora india de 46 años. "Simplemente, no ven ningún interés en aprenderlo".

Cuando India se emancipó del imperio británico en 1947, muchos habitantes de Goa reclamaban en paralelo el fin de la presencia portuguesa. Y cuando las tropas indias tomaron el Estado en 1961 para integrarlo al resto del país, los testigos se sorprendieron de la rápida metamorfosis.

"Era extraño (...) todo cambió tan rápidamente", recuerda Honorato Velho, director de escuela jubilado. Este hombre de 78 años vivía en el vecindario del abuelo de Antonio Costa, el actual primer ministro portugués, y recuerda con emoción su infancia arrullada por las influencias europeas mezcladas con las especificidades locales.

- "Cápsulas de nuestra cultura" -

"Mi esposa y yo hablamos portugués por costumbre, pero nunca con nuestros hijos", dice Velho a la AFP. En todo el Estado, las casas coloniales están en ruinas, muchas son derribadas para dejar espacio a los edificios de viviendas. La desaparición progresiva de terrazas cubiertas típicas y las ventanas de nácar para suavizar la reverberación del sol, es una pérdida para el patrimonio arquitectónico, según la escritora Heta Pandit, experta de la arquitectura de Goa que milita por su preservación.

"Estas casas son testimonio de la historia de Goa, son cápsulas de nuestra cultura", asegura.

Solo un puñado de mansiones seleccionadas va a salvarse de la demolición y del desarrollo, dice Pandit.

Hija de Goa, Sonia Shirsat, de 40 años, es actualmente una gran voz del fado, el canto melancólico portugués ritmado con la guitarra, surgido a principios del siglo XIX y clasificado por la Unesco patrimonio cultural inmaterial.

Con motivo de un concierto al aire libre en un pueblo costero de Goa, ante decenas de espectadores, la cantante se toma el tiempo de explicar el significado de cada título de su recital, consciente de que una gran parte de la audiencia no comprende o comprende poco el portugués.

Ella misma, que en la adolescencia no quería aprender el portugués, ahora trata de perpetuar el fado en Goa e invita a las nuevas generaciones a seguir sus pasos.

- El fado y el sitar -

"Mi madre intentó enseñarme el idioma, pero no me interesaba", cuenta a la AFP. Todo cambió cuando de joven encontró un guitarrista portugués que le dijo que su voz "rica y aterciopelada" era ideal para el fado. Entonces se fue de Goa a Lisboa donde lo aprendió a cantar. En 2008 se convirtió en la primera india en cantar fado en solitario.

Desde entonces, Sonia Shirsat canta fado en el mundo entero y le gusta mezclarlo con instrumentos de música tradicional india como el sitar que Ravi Shankar contribuyó a dar a conocer en occidente.

Todos los cantos de fado están bañados de nostalgia pero en Goa, tienen la resonancia particular de dos épocas. "El fado no habla solo de lo que se ha perdido, también habla de lo que está por venir", explica la cantante. "Pertenece a la vida de Goa desde hace más de 100 años. Si no lo preservamos, vamos a destruir una parte de lo que somos".

