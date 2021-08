Talibanes impiden trabajar a periodista afgana, que pide apoyo

Anuncios Lee mas

Kabul (AFP)

Una periodista afgana informó que le fue impedido trabajar en su emisora de televisión luego de que los talibanes retomaran el poder y solicitó ayuda mediante un video en redes sociales.

Vistiendo un hiyab y mostrando su tarjeta de periodista, la presentadora de noticias Shabnam Dawran afirmó "nuestras vidas están amenazadas", en el videoclip.

Dawran, quien ha trabajado como periodista durante seis años para la cadena estatal afgana RTA, señaló esta semana que se le impidió acceder a su oficina, en tanto sus colegas hombres pudieron hacerlo.

"No me di por vencida tras el cambio de régimen y me dirigí a mi oficina, pero lamentablemente no se me permitió entrar", afirmó en el video.

"Aquellos que me escuchan, si es que el mundo me escucha, por favor ayúdennos dado que nuestras vidas se ven amenazadas", concluyo.

Tras la caída de Kabul, sin embargo, los talibanes han afirmado que las mujeres podrán ejercer sus derechos, lo que incluye la educación y el trabajo, y que los medios de comunicación serán libres e independientes.

Inclusive, un funcionario talibán se prestó para una entrevista personal con una periodista de la televisión, en la que insistió sobre este asunto.

© 2021 AFP