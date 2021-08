El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, "uno de los mejores bateristas de su generación" y el miembro más mesurado de la célebre banda de rock británica, murió el martes en Londres a los 80 años.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts", anunció su agente Bernard Doherty en un comunicado, añadiendo que el músico "falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia".

Un portavoz del artista ya había anunciado a principios de agosto que no participaría en la gira norteamericana de la banda, prevista para el otoño boreal, por motivos médicos.

"Charlie ha sido operado con éxito, pero sus médicos creen que necesita descansar", explicó entonces, sin más precisiones.

Watts, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

Charlie Watts y su esposa, Shirley, durante una venta de caballos árabes en Polonia el 12 de agosto de 2012 JANEK SKARZYNSKI AFP/Archivos

En 2004, había sido tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras cuatro meses de tratamiento; incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

"Charlie era un amado esposo, padre y abuelo y también, como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes bateristas de su generación", afirmó Doherty. "Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de los amigos cercanos en este difícil momento", añadió.

- Alejado de la vida loca -

Watts, que siempre se mantuvo alejado de la loca vida que vivían sus compañeros, siguió siendo durante más de medio siglo el imperturbable metrónomo de la banda mientras alimentaba su pasión por el jazz.

Con su rostro impasible y su talento unánimemente reconocido para el ritmo binario, ofrecía el contrapunto perfecto en el escenario a los frenéticos contoneos de Mick Jagger y las payasadas eléctricas de los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood.

La formación de los Rolling Stones en 1965 (desde la izq) Charlie Watts, el guitarrista Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger y el bajista Bill Wyman en Londres AFP/Archivos

Y mientras sus amigos pasaban por "divorcios, adicciones, arrestos y peleas locas", según un inventario recopilado por el diario británico Mirror, el tranquilo Charlie Watts vivía una vida serena con Shirley Shepherd, su esposa desde hacía 50 años, y su hija Seraphina, en su granja de cría de purasangres árabes en Devon, Inglaterra.

"Durante cincuenta años de caos, el batería Charlie Watts representó la calma en medio de la tormenta de los Rolling Stones, tanto dentro como fuera del escenario", escribió el Mirror en 2012.

Sin embargo, el músico no era totalmente impermeable a las adicciones de la banda: en la década de 1980, se sometió a rehabilitación por heroína y alcohol.

Desde la izq: Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger y Charlie Watts, en Nueva York, el 15 de noviembre de 2016 ANGELA WEISS AFP/Archivos

Pero "fue un tiempo muy corto para mí", explicó él mismo. "Simplemente lo dejé, no era algo para mí", confiesa el taciturno músico.

- Pasión por el jazz -

Nacido el 2 de junio de 1941 en Londres, Charlies Watts llegó a la música a través del jazz animado a los 13 años por su vecino Dave Green con quien después formaría el cuarteto "The A, B, C & D of Boogie-Woogie".

Totalmente autodidacta, aprendió a tocar de oído, observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres.

"Nunca fui a una escuela para aprender a tocar jazz. Eso no es lo que me gusta. Lo que me gusta del jazz es la emoción", explicaba el músico que durante su carrera con los Rolling Stones, siguió tocando jazz en paralelo y grabó varios discos con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie and the Tentet Watts.

Pero primero estudió arte y trabajó como diseñador gráfico en una gran agencia de publicidad.

Cuando se unió a los Rolling Stones en 1963, no eran más que una banda pequeña e incipiente.

"Fue una bendición", decía Keith Richards. "El primer batería con quien empecé hace 40 años es uno de los mejores del mundo. Con un buen batería, eres libre de hacer lo que quieras", agregaba.

Watts fue designado como el duodécimo mejor baterista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones.

