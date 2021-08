Acuerdo entre músicos y dirección del Met Opera de Nueva York, que reabriría en septiembre

Manifestantes desfilan en mayo de 2021 en apoyo a los trabajadores del Metropolitan Opera de Nueva ork en conflicto on la irección del establecimieno

Nueva York (AFP)

Tras meses de incertidumbre, miembros de la orquesta de la prestigiosa New York Metropolitan Opera anunciaron este martes que habían firmado su contrato con la dirección, allanando el camino para que reabrir sus puertas el próximo mes.

"Estamos muy contentos de volver a nuestros programas habituales muy pronto y esperamos retomar contacto con nuestra audiencia", dijo un comunicado.

Este convenio colectivo se produce después de meses de negociaciones en particular sobre recortes en los salarios de los músicos, que durante casi un año durante la pandemia no recibieron paga.

"Los miembros de la orquesta principal del Met enfrentaron desafíos hercúleos durante los 16 meses de confinamiento, mientras luchábamos por preservar" la institución, dijo el director ejecutivo del Met, Peter Gelb.

"Ahora esperamos reconstruir y volver a nuestras actividades".

Los términos del convenio no se hicieron públicos, pero según documentos citados por el New York Times, los músicos y la gerencia firmaron un acuerdo de cuatro años, que implicaba recortes salariales del 3,7% con la promesa de un ajuste parcial una vez que los ingresos alcancen el 90% de sus niveles prepandémicos.

La falta de acuerdo había amenazado la temporada 2021-2022 del Met, que debía iniciarse el 27 de septiembre con una ópera compuesta por un músico negro, "Fire Shut Up in My Bones", de Terence Blanchard.

La dirección aún tiene que llegar a acuerdos con otros sindicatos más pequeños.

La Metropolitan Opera de Nueva York anunció en julio que pediría al público y a todos sus equipos técnicos y musicales que mostraran pruebas de vacunación contra el covid-19 para la próxima temporada.

Los niños menores de 12 años, que no son elegibles para la vacuna, no podrán acceder al Met incluso si los adultos que los acompañan están vacunados.

