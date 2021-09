Homenaje por lo alto para Jean-Paul Belmondo

El carismático actor de la Nouvelle Vague y del cine popular francés fue objeto de un homenaje solemne este jueves en el recinto de los Inválidos en París, en presencia de Emmanuel Macron, de los familiares del Belmondo y de 1.000 fanáticos del que pasará a la historia como “El Magnífico”.

Anuncios Lee mas

Apenas tres días después de su muerte a los 88 años, el popular Jean-Paul Belmondo recibió un homenaje nacional en los Inválidos, uno de los lugares más emblemáticos de París, donde se han realizado funerales multitudinarios a figuras conocidas del espectáculo o de la cultura.

“Belmondo representaba a Francia, no olvidaremos la elegancia de su alegría, su estilo. En cada película, hizo la crónica de nuestras vidas. Adiós Jean-Paul Belmondo, declaró en su discurso fúnebre el presidente Emmanuel Macron. A esta ceremonia solemne asistieron los familiares de Belmondo, responsables políticos, deportistas, estrellas de la cultura y el entretenimiento, así como un millar de ilustres desconocidos, quienes desde muy temprano se agolparon a las puertas del lugar, para asistir a la despedida.

“Llegué a las 8 de la mañana porque no quería perderme esta oportunidad de rendirle un último homenaje. Una figura como Belmondo, no hay muchas hoy en día. No creo que haya nacido el actor que lo pueda reemplazar”, declaró a RFI Noé, un estudiante de actuación. “Fue un actor que admiré mucho. No era de mi generación, pero en los hogares franceses lo amaban y veían sus películas en familia. Era la cita de los domingos por la noche, con mi abuela, mis padres. Me encantaba su versatilidad, porque hacía comedias, películas de policías, de acción. Incluso hoy, uno ve sus películas y siguen funcionando “, dijo Jonathan, otro joven presente en la ceremonia.

Para muchos amantes del cine, Belmondo era la encarnación del cine francés más popular. Bebel era la Francia misma. Representa mi juventud, los años 60, 70, 80, con otros actores como Alain Delon, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida. Me encantaron todas sus películas, sobretodo "Un mono en invierno" con Gabin, "Sin aliento", "Un hombre que me gusta". Belmondo tenía mucho encanto. Le gustaba a todas las chicas”, aseguró Doris, una sexagenaria que creció viendo las películas de Bebel.

Carismático sin ser un sex symbol como Alain Delon, Jean-Paul Belmondo fue durante cerca de seis décadas una estrella de cine reconocible dentro y fuera de Francia por su sonrisa bonachona y su desenvoltura en todos los papeles, desde la comedia a los dramas, pasando por el cine de acción, que le encantaba porque le permitía jugarse el cuello haciendo acrobacias, una de sus aficiones.

Empezó con las míticas películas en blanco y negro "Sin Aliento" y "Pierrot le Fou" de Jean Luc Godard, uno de los directores de la denominada Nouvelle Vague. Luego fue alternando con comedias y películas de acción.

Su carrera estuvo jalonada de enormes éxitos en Francia: "El hombre de Río" (1964), "El Magnífico" (1973) o "Borsalino" (1970).

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo