Venecia premia un filme feminista que defiende el derecho al aborto

Venecia (AFP)

La directora de cine francesa Audrey Diwan fue galardonada este sábado con el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por el filme "L'Evénement" ("El acontecimiento"), una historia impactante y cruda para pedir la legalización del aborto.

"Fue difícil hacer este filme. Desafortunadamente sabemos que lo que contamos aún ocurre en el mundo", aseguró la directora al recibir emocionada el máximo galardón.

"Dirigí este filme con el corazón, las tripas y la mente", explicó la realizadora que quería ante todo que el espectador se "sintiera dentro de ella, viviera esa experiencia con ella", explicó.

Basado en la novela homónima de la francesa Annie Ernaux, narra una historia muy femenina y a la vez universal, de Anne, una estudiante que queda embarazada y busca la manera de abortar, cuando en Francia en los años 1960 estaba penalizado con años de cárcel.

Como ocurre aún a miles de mujeres en los países donde el aborto no ha sido legalizado, entre ellos numerosos de América Latina, médicos, amigos, pareja, profesores terminan por no ayudarla.

Con una secuencia larga y descarnada durante la cual Anne se procura ella misma un aborto, la cinta resulta muy realista al describir ese calvario con imágenes que mezclan intimidad y cotidianidad, desesperación y sufrimiento, todo al ritmo de las semanas de gestación.

Diwan, de 41 años, de origen libanés, que trabajó como periodista y guionista, es miembro de Collectif 50/50, una oenegé francesa que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica.

"El acontecimiento", que sabe atrapar con una pesadilla, está protagonizado por la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei, a quien la directora agradeció públicamente por haber aceptado el peso de una película tan fuerte.

Se trata de la cuarta directora de cine que vence el codiciado premio veneciano en los últimos 21 años, entre las cuales figuran Mira Nair, Sofia Coppola y Chloé Zhao, ganadora el año pasado con "Nomadland", quien obtuvo luego el Oscar.

"Las cosas están cambiando. Una mujer ganó el Oscar, otra la Palma de Oro y hoy el León de Oro. Eso tiene mucho significado", subrayó Diwan durante una conferencia de prensa al término de la premiación.

- Netflix vence con Sorrentino y Campion -

El jurado galardonó también con el León de Plata al director italiano Paolo Sorrentino, Óscar en 2014 con "La gran belleza", por su filme "Fue la mano de Dios", una cinta autobiográfica ambientada en su turbulenta Nápoles natal y dedicada al argentino Diego Armando Maradona.

"Quiero hablar de una escena que no está incluida en el filme (...) Con un personaje alto 1,60 que está en medio a un campo de fútbol y que se llama Maradona. A él se lo agradezco", declaró con la voz entrecortada Sorrentino, quien considera que la pasión por el ídolo argentino le salvó la vida cuando era adolescente.

Sorrentino, de 51 años, considerado entre los autores más relevantes del cine europeo, heredero del mágico estilo de Federico Fellini, regresó a su ciudad para narrar la historia de su adolescencia y su vocación de cineasta en circunstancias trágicas tras la muerte de sus padres.

El gigante de la industria audiovisual Netflix se confirmó como líder del sector con los premios otorgados a Sorrentino y a la neozelandesa Jane Campion, galardonada por la dirección de "El poder del perro".

En cuanto a los intérpretes, la estrella española Penélope Cruz fue premiada por su papel en "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar y el filipino John Arcilla por el de periodista en busca de la verdad en "On the Job 2: The Missing 8", cinta de tres horas y cuarenta minutos de duración, dirigida por Erik Matti.

El festival, que programó unos 16 filmes latinoamericanos en las varias secciones, premió al director boliviano Kiro Russo con el Premio Especial del Jurado de la sección Horizontes por "El gran movimiento", una película experimental sobre la vida en la capital de su país.

La 78ª edición de la Mostra, que se desarrolló por segundo año consecutivo bajo estrictas medidas sanitarias, ofreció una sabia mezcla de grandes producciones estadounidenses, cine de autor y político y lluvia de estrellas.

© 2021 AFP