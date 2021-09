Los temores maternos llegan a San Sebastián de la mano de Claudia Llosa

Anuncios Lee mas

San Sebastián (España) (AFP)

Una desasosegante historia de dos mujeres enfrentadas a sus miedos maternos, de la peruana Claudia Llosa, entró este lunes en la carrera por la Concha de Oro en el Festival de cine de San Sebastián.

Basada en la novela homónima de la argentina Samanta Schweblin, que escribió el guion junto a Llosa, "Distancia de rescate" fue presentada en la Sección Oficial del certamen en la ciudad en el norte de España, que entregará sus premios en la gala de clausura este sábado.

La apuesta de Llosa, cuya cinta "La teta asustada" (2009) es la única película peruana que ha recibido una nominación al Óscar, se centra en dos madres, interpretadas por la española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi.

Amanda (Valverde) y su hija Nina llegan a pasar el verano en una casa en el campo argentino. En la casa de al lado, viven Carla (Fonzi) y su hijo David, quien pasó por una experiencia traumática, que lo transformó y dejó a su madre temiendo por él.

Amanda vive pensando en la "distancia de rescate", aquella que tomaría salvar a su hija de un peligro. Pero dicho peligro puede que esté en el interior de la niña y no en el exterior.

La historia, contada desde el punto de vista de una agonizante Amanda, también es una denuncia sobre el uso de herbicidas que contaminan los campos y causan enfermedades en humanos y animales.

Producida por Netflix, la película será estrenada en la plataforma en octubre.

- El amante de Duras -

La otra película de la competición oficial proyectada este lunes fue "Vous ne désirez que moi/I want to talk about Duras", de la inglesa Claire Simon, sobre Yann Andréa, el amante de la escritora francesa Marguerite Duras, treinta años menor que ella.

La película, en la frontera entre la ficción y el documental, se basa en una entrevista que ofreció Andréa para abrirse sobre su relación con Duras.

"Aquí hemos hecho una película a partir de un texto que oímos, un texto que podría ser un archivo personal", explicó Claire Simon en rueda de prensa.

"Para mí la cuestión de la ficción y el documental no me la planteo (...) Para mí el cine es cine", dijo la realizadora, quien suele mezclar géneros en sus largometrajes.

En la Sección Oficial, estas dos películas compiten con otros catorce filmes por la Concha de Oro, el máximo galardón del festival en la ciudad vasca.

Este apartado, que fue abierto el viernes pasado con "Un segundo" del director chino Zhang Yimou, también acoge a otra película latinoamericana, "Camila saldrá esta noche", de la argentina Inés Barrionuevo, presentada el domingo.

Uno de los filmes que más atención ha suscitado en la sección oficial ha sido, de momento, "Maixabel", de la directora española Icíar Bollaín, que por tercera vez compite en el certamen donostiarra.

Narra la historia de Maixabel Lasa (Blanca Portillo), viuda del político socialista José María Jáuregui, y del arrepentimiento de dos de los tres miembros de la extinta banda armada vasca ETA que participaron en el año 2000 en el asesinato de su marido, Luis Carrasco (Urko Olazabal) e Ibon Etxezarreta (Luis Tosar).

- México y Colombia en Horizontes -

En la sección dedicada al cine latinoamericano, Horizontes, se proyecta este lunes "Amparo", la ópera prima del colombiano Simón Mesa protagonizada por Sandra Melissa Torres, quien recibió un premio por su papel de madre luchadora en la Semana de la Crítica de Cannes.

También entrará a competir por el galardón a mejor película latinoamericana "Noche de fuego", de la mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, sobre una madre aterrada porque secuestren a su hija, una historia que mereció la Mención Especial en la sección Una Cierta Mirada en Cannes.

