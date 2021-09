Un filme contra la transfobia del brasileño Madiano Marcheti en carrera en San Sebastián

Anuncios Lee mas

San Sebastián (España) (AFP)

"Madalena" es un filme contra la transfobia del director brasileño Madiano Marcheti, quien en entrevista con la AFP asegura que la situación del colectivo LGTB en su país bajo la presidencia de Jair Bolsonaro "está mucho peor" que antes.

La ópera prima de Marcheti entró esta semana en la carrera por conseguir el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de cine de San Sebastián, que entrega sus galardones el sábado.

La cinta narra la historia de la desaparición en una región conservadora de Brasil de la transexual Madalena, así como las reacciones de las personas que la conocen, que van desde la indiferencia a la presunción de que está muerta, por ser esta una "hipótesis natural" para las personas transexuales, dice Marcheti.

"Desgraciadamente, la expectativa de vida de una persona trans en Brasil es de 35 años, y para esa gente termina siendo una hipótesis natural, si desaparecen es porque" podrían haber sido asesinadas, señala el director en entrevista con la AFP.

"Madalena", además, era una historia que necesitaba contar.

"Yo quería hablar sobre mi lugar de origen en Brasil, el estado de Mato Grosso (...), una región muy conocida e importante en Brasil por la agroindustria, y quería hablar sobre los impactos de la agroindustria en la naturaleza y en la vida de las personas", explica.

"Y por otro lado, también quería hablar sobre mis experiencias. Yo crecí en esa región muy conservadora, crecí siendo una persona gay y fue difícil, me sentía parte, y al mismo tiempo, no me sentía parte de ese lugar, entonces quería hablar de esa sensación", abunda.

Buscaba por igual poner el foco sobre "la transfobia, porque de la población LGTB, las personas trans son las que más sufren violencia", prosigue.

- Ataques normalizados -

El director dice que si bien el filme "nació cinco años atrás", hoy en día "tiene más sentido", ya que si en aquel momento las cosas iban mal para el colectivo LGTB, "están peor" bajo la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El director brasileño Madiano Marcheti posa para una entrevista con la AFP en la promoción de su película "Madalena" durante el 69o Festival de Cine de San Sebastián en la ciudad vasca de San Sebastián, en el norte de España, el 19 de septiembre de 2021. ANDER GILLENEA AFP

"El nivel de violencia aumentó, no solo la violencia concretamente física, sino la violencia verbal, ahora se normalizaron en Brasil los ataques verbales y las ofensas, el discurso de odio", señala.

"Que un presidente diga abiertamente las cosas que dice es un incentivo para que cualquiera que antes tenía un preconcepto guardado, hable o escriba en internet", agrega.

Los exabruptos de Jair Bolsonaro, llegado al poder a principios de 2019, le han valido acusaciones de homofobia o misoginia.

También el mandato del ultraderechista ha supuesto una falta de apoyo gubernamental al cine, dice Marcheti.

"Las instituciones de apoyo e incentivo del cine existen, pero están paralizadas, nada acontece en el cine. El cine teóricamente existe, pero sin ninguna fuerza", lamenta.

Bajo Balsonaro, artistas en Brasil han denunciado ser censurados, con espectáculos cancelados y financiamientos en suspenso, un fenómeno que afecta principalmente a las producciones LGTB.

En el Festival de San Sebastián, "Madalena" compite en el apartado Horizontes de cine latinoamericano con otras nueve producciones o coproducciones, de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay.

