San Sebastián ratifica su cariño por las series con "La Fortuna" de Amenábar

San Sebastián (España) (AFP)

"La Fortuna", la primera incursión del hispanochileno Alejandro Amenábar en las series, fue presentada en primicia este viernes en el Festival de cine de San Sebastián, un certamen que mantiene un idilio con el formato desde hace un lustro.

Los seis episodios de la serie de aventuras, sobre el intento de España por recuperar un tesoro hallado en un pecio en el fondo del mar por una empresa estadounidense, fueron proyectados en la penúltima jornada del festival, que cierra este sábado.

La entretenida historia, que salta de Estados Unidos a España e incluso a alta mar a comienzos del siglo XIX, cuando la fragata "La Fortuna" es hundida por los ingleses, es la primera serie de Amenábar, el reconocido director de "Mar adentro" (2004), ganadora del Óscar a mejor película extranjera.

Para Amenábar, el rodaje, que incluyó un reparto internacional con entre otros Stanley Tucci y Karra Elejalde, no supuso un gran cambio.

"Atendí a las reglas básicas de la serie, los capítulos tienen que tener entidad por sí mismos, tener buenos finales (...) pero a la hora de ejecutar la serie (...) ha sido un proceso idéntico a realizar una película", explicó en rueda de prensa.

La serie, producida por Movistar+, plataforma que la estrenará el 30 de septiembre en España, está basada en el cómic "El tesoro del Cisne Negro", de Paco Roca, a su vez inspirado en el llamado caso Oddysey.

En mayo de 2007, la compañía estadounidense Odyssey sustrajo 600.000 monedas de oro y plata de una fragata española hundida en 1804 frente a costas portuguesas.

El ministerio de Cultura español se embarcó en un largo y duro pleito legal hasta que las recuperó.

En la serie, "los héroes son funcionarios (públicos) y quería mostrar como a veces gente anónima, desde las instituciones, que presentan muchos problemas y carencias, luchan por lo correcto y al final las cosas salen bien", señaló el director.

- Series desde 2017 -

"La Fortuna" fue presentada en Sección Oficial aunque fuera de competencia, confirmando la buena relación que mantiene el festival en la ciudad vasca (norte de España) con las series.

Esta 69ª edición del certamen también acogió el debut de "Raphaelismo", una serie documental sobre las más de seis décadas de carrera del cantante español Raphael.

El año pasado, la Sección Oficial incluyó tres series: "Antidisturbios", el debut en el formato del director español Rodrigo Sorogoyen; "Patria", la adaptación de la novela superventas homónima de Fernando Aramburu; y "We are who we are", del italiano Luca Guadagnino.

El certamen donostiarra abrió los brazos a las series en 2017, cuando inauguró "La peste", del realizador español Alberto Rodríguez ("La isla mínima").

La muestra también da regularmente cabida a películas producidas por Netflix --este año, por ejemplo, "Distancia de rescate" de la peruana Claudia Llosa--, algo todavía polémico en el Festival de Cannes, que las excluye.

En la tarde de este viernes, los focos se posarán sobre la actriz estadounidense Jessica Chastain, dos veces nominada al Óscar, quien protagoniza "The Eyes Of Tammy Faye", una cinta de Michael Showalter incluida en la Sección Oficial.

La actriz Jessica Chastain y el director Michael Showalter presentan la película "Los ojos de Tammy Faye" en el Festival de Cine de San Sebastián el 24 de septiembre de 2021 Ander Gillenea AFP

- Premiación -

Luego de más de 170 películas proyectadas desde el 17 de septiembre, con aforos reducidos en sala y mascarilla obligatoria por la pandemia, el Festival de San Sebastián finaliza este sábado con la gala de premiación.

El galardón de la Concha de Oro a la mejor cinta se lo disputan 16 largometrajes, de directores como Zhang Yimou, Laurent Cantet o Terence Davies.

En liza están dos películas de directoras latinoamericanas, "Distancia de rescate" de Llosa y "Camila saldrá esta noche" de la argentina Inés Barrionuevo, así como cuatro producciones del país anfitrión.

Precisamente, dos de las cintas españolas han sido de las más aplaudidas en el festival: "Maixabel" de Icíar Bollaín, sobre el encuentro entre la viuda de un político asesinado y dos exmiembros arrepentidos de la banda armada vasca ETA, y "El buen Patrón" de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem.

El sábado se conocerá también la mejor película latinoamericana, elegida entre diez producciones o coproducciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Uruguay.

