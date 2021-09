The Specials saca nuevo disco, versionando canciones de protesta del siglo XX

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Cuarenta años después de la publicación de su mítico tema, "Ghost Town", el veterano grupo británico The Specials vuelve con fuerza con un disco de versiones, fieles a su fibra social y contestataria.

Clubes cerrados, músicos sin porvenir: la canción de hace cuarenta años del grupo que renovó el ska en los 80, pintaba una Inglaterra en crisis, un cuadro que podríamos trasladar hoy en día a la crisis sanitaria.

"Es una canción que captó el ambiente de su época, y que sigue estando de actualidad, dicen que durante el primer confinamiento en Nueva York todo el mundo la cantaba", cuenta a la AFP el bajista, Horace Panter, en una entrevista a distancia desde su casa en el centro de Inglaterra.

Así que sorprende menos que los Rolling Stones lanzaran en abril de 2020 su tema: "Living In A Ghost Town". "La gente me decía 'Los Stones os robaron la canción' (risas). A lo que yo respondía: 'Pero qué dices, son los Stones, hacen lo que quieren'. Creo que es lo que en realidad querían escuchar", afirma divertido este músico sexagenario.

El nuevo disco de la banda de Coventry, "The Specials, Protest Songs, 1924-2012", que versiona canciones de protesta del siglo XX, es uno de los pequeños milagros que dibujan la trayectoria errática del grupo.

- "Año de movimientos sociales" -

El cantante, Terry Hall, depresivo, reveló en una canción que había sido víctima de pederastia durante un viaje escolar a Francia.

The Specials se separó apenas después de sus dos primeros discos, a principios de los 80, y luego volvió a reunirse con formaciones diferentes.

En 2019 ya dieron la sorpresa con un nuevo álbum, "Encore", con Hall, Lynval Golding (guitarrista) y Panter, el núcleo duro también en este disco (la semana pasada tocaron con nueve integrantes, con músicos de apoyo).

Preguntado por el origen de este nuevo disco, Panter responde con malicia: "Cuando un grupo no tiene más ideas, hace versiones". Algo falso, por supuesto. "2020 fue el año de los movimientos sociales, de todo tipo, pensamos en hacer versiones sobre ello", explica ya más serio el músico.

El movimiento radical Black Lives Matter les inspira. Los colores negro y blanco adornaban las carátulas de los primeros discos de The Specials, una banda multiétnica que hizo bandera del antirracismo.

"No íbamos a cantar simplemente 'Give Peace A Chance' (de John Lennon), teníamos que ir más allá, profundizar", afirma Panter. "Investigamos, fue casi un trabajo académico". Acompañado de una mezcla musical diversa, alejada del ska.

- Vidas llena de baches -

Junto al imprescindible "Get Up, Stand Up" de Bob Marley, nos encontramos el "Everybody Knows" de Leonard Cohen y sus ecos de una sociedad donde los dados están marcados, e incluso, "Fuck All The Perfect People" de Chip Taylor, que suena en la serie "Sex Education".

Panter descubrió que Taylor, conocido por ser el creador de "Wild Thing", versionada por Jimi Hendrix, escribió esta canción después de visitar una cárcel en Noruega. Taylor se reconoció en las vidas llenas de baches de los prisioneros ("Que se joda la gente perfecta").

Una letra que puede entenderse también como una crítica a los influyentes de las redes sociales y sus vidas perfectas con la pantalla de por medio.

Aún cuando las redes sociales son una "forma extraterrestre" para Panter, que tuvo problemas para conectarse a la entrevista por ordenador, no las condena por completo. "Digo esto desde mis sesenta años pero algo así debieron de pensar mis padres cuando me vieron escuchar 'Freak Out' (el disco de Mothers of Invention, del que formaba parte Frank Zappa), el primer disco que compré con 15 años (risas)".

En su último disco, The Specials versiona "Trouble Every Day", que Zappa compuso mientras veía en su televisor imágenes de violencia policial, un tema que sigue de actualidad.

