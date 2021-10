La Fiesta del Cine de Roma homenajea a las mujeres con 22 filmes de directoras

La cineasta española Clara Roquet asiste a la ceremonia de entrega de los premios Bafta, el 16 de junio de 2016 en Beverly Hills, CaliforniaLA/AFPBEVERLY HILLS, CA - JUNE 16: Filmmaker Clara Roquet attends the BAFTA LA U.S. Student Film Awards at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on June 16, 2016 in Beverly Hills, California. Joshua Blanchard/Getty Images for BAFTA LA/AFP

Joshua Blanchard GETTY/AFP