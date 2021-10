Yihadista maliense que destruyó mausoleos de Tombuctú solicita su libertad a la CPI

Anuncios Lee mas

La Haya (AFP)

Un yihadista maliense, condenado en 2016 a nueve años de cárcel por la Corte Penal Internacional (CPI) por haber destruido mausoleos protegidos de Tombuctú, pidió el martes su puesta en libertad, alegando que había cambiado durante su detención.

Ahmad Al Faqi Al Mahdi, un tuareg, fue condenado en septiembre de 2016 a nueve años de prisión por haber dirigido intencionadamente ataques contra la puerta de la mezquita Sidi Yahia y nueve de los mausoleos de Tombuctú, en el norte de Malí, inscritos en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco y destruidos a golpes de pico, azadón y buril.

Al Mahdi, que nació en torno a 1975, era miembro de Ansar Dine, uno de los grupos yihadistas vinculados a Al Qaida que controlaron el norte de Malí durante unos diez meses en 2012, antes de que una intervención internacional encabezada por Francia en 2013 expulsara a gran parte de ellos.

Este martes, en La Haya, donde tiene su sede la CPI, expresó ante los jueces su "remordimiento, tristeza y arrepentimiento" por los delitos cometidos.

"Les aseguro que me he separado completamente del mundo del crimen y que no volveré nunca a él", afirmó Al Mahdi, pidiendo a los jueces que acepten su solicitud de liberación anticipada.

"Al Mahdi ha estado seis años detenido [...] y se ha vuelto mejor persona", destacó su abogado, Mohamed Aouini.

Por su parte, la acusación se declaró favorable a una reducción de la pena, asegurando que "no se trata tanto de juzgar a un hombre sobre los hechos que cometió en su pasado sino de juzgar a un hombre mirando hacia el futuro".

La CPI estimó los daños provocados por Al Mahdi en 2,7 millones de euros (3,1 millones de dólares).

