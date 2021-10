La primera novela de Saramago, editada en español con motivo de su centenario

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

La publicación de este libro, además con su título original "La viuda" ya que en Portugal llevó el nombre "Tierra de pecado" por decisión del editor, es "un acto de justicia y memoria histórica", explicó este miércoles en rueda de prensa en Madrid Pilar del Río, la viuda de Saramago.

"Dejó que le cambiaron el título, por supuesto no firmó contrato, no recibió ni un escudo (moneda) de la época, pero era feliz porque tenía su libro publicado" a sus 24 años, continuó la también presidenta de la Fundación José Saramago sobre el libro que vio la luz en 1947.

Historia sobre una viuda y madre de dos hijos que conserva su deseo intacto, fue escrita por un joven que "daba el primer paso de camino al Nobel (...) y forma parte de la obra completa del escritor, por lo tanto tiene que publicarse", estimó Carlos Reis, comisario a cargo de las actividades por el centenario de Saramago (1922-2010).

"La viuda" es publicada por Alfaguara, que prevé reeditar entre enero y junio del año que viene toda la colección de Saramago con un nuevo y sobrio diseño firmado por el español Manuel Estrada.

En vida, el autor de "El Evangelio según Jesucristo", "Ensayo sobre la ceguera" o "El hombre duplicado" fue muy crítico con su primera novela, sobre todo con el título impuesto por el editor.

"Esta novela es de juventud y completamente distinta a lo que luego va a ser (el escritor), y Saramago decía: "Introduce confusión y tampoco merece tanto la pena, ha(biendo) tanto libro interesante que leer'", recordó Pilar del Río.

"Que pasara desapercibida era lo lógico, (Saramago) no podía esperar muchos comentarios; el problema fue cuando la siguiente novela no tuvo respuesta" de las editoriales y pensó que no tenía "nada que decir y se dedicó a otros trabajos y durante 20 años no volvió a escribir", prosiguió.

"La viuda" será reeditada en portugués con su título original. También será publicada en italiano y previsiblemente en otros idiomas, detalló Pilar del Río.

Los festejos por el centenario de Saramago comenzarán en noviembre próximo y se prolongarán por un año, e incluirán encuentros académicos, exposiciones, conciertos y obras de teatro, tanto en Portugal y España, como en Brasil y otros países latinoamericanos.

En Lanzarote, isla del archipiélago español de Canarias donde el escritor pasó sus últimas décadas y murió en 2010, abrirá una exposición de fotos de Saramago el 2 de noviembre, agregó Pilar del Río.

© 2021 AFP