El misterio del robo del primer mapa del Caribe

Hace ahora dos años, la profesora Adelaida Sagarra se dirigió con impaciencia a la exposición de la que era comisaria en la ciudad española de Burgos, segura de que iba a tener entre sus manos el primer mapa del Caribe, pero para su sorpresa se encontró con uno del río de la Plata.

"Me quedé muda. Y me preguntaban 'Adelaida, ¿qué te pasa, qué te pasa?' 'No puede ser, esto no puede ser'", narró a la AFP sobre el momento de octubre de 2019 que le llevó a concluir que alguien había robado el mapa, impreso en 1514, y que representa por primera vez el Caribe.

"Mi primera idea fue 'me he equivocado en la petición, he pedido otro tomo, he pedido otra edición'" a la catedral de Palencia (norte), cuya biblioteca albergaba el libro del mapa, continuó Sagarra, doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid y profesora en la de Burgos.

"Fui comprobando los datos y vi que no. Entonces, con un poco más de sangre fría, sacamos el libro a una mesa plana, levantamos el mapa y vimos como había desaparecido una página entera y alguien había pegado un mapa del río de la Plata".

"No era una falsificación. El mapa era otro, no era un mapa del Caribe, era un mapa del río de la Plata", puntualiza la doctora.

El problema es que no se sabe en qué momento se produjo la sustitución del verdadero mapa por el otro, si fue durante el trayecto o días, meses o años antes.

El robo se denunció en noviembre de ese año y la investigación se archivó provisionalmente al mes siguiente por falta de pistas, y así sigue.

A la espera de un "dato relevante"

"Teniendo en cuenta" el "desconocimiento de la fecha en que pudieran haber ocurrido los hechos, el lugar de comisión, forma de comisión y posible autoría, se archivaron provisionalmente las diligencias", explicó a la AFP el martes el fiscal jefe de la provincia de Burgos, José Fernández.

Si algún día aparece un "dato relevante", añadió, "lógicamente se reaperturarían estas diligencias".

El mapa es un dibujo cartográfico de 1514 atribuido al obispo burgalés Juan Rodríguez de Fonseca. Se añadió al libro "Legatio Babylonica", del italiano Pedro Mártir de Anglería, que se conserva en la biblioteca de la catedral de Palencia, y que había sido publicado tres años antes.

El libro, con su mapa, tenía que viajar en 2019 de Palencia a Burgos para formar parte de la exposición "Burgos. Legua cero del viaje de Magallanes-Elcano. Una historia de reyes, mercaderes y océanos", comisionada por Sagarra.

La exposición mostraba el importante papel que tuvieron personas notables de esta ciudad castellano-leonesa en la expedición que, hace cinco siglos, consiguió dar la primera vuelta al mundo, capitaneada primero por el marino portugués Fernando de Magallanes y, a su muerte en las islas Filipinas, por el español Juan Sebastián Elcano.

Un mapa con trampa política

En el mapa se pueden ver la península de Florida, las costas mexicanas, el norte de Sudamérica, las Antillas mayores, pero también, muy cerca, las islas Canarias y hasta el estrecho de Gibraltar, lo que Sagarra calificó de "trampa cartográfica" con fines políticos.

"Las Canarias y el estrecho de Gibraltar están prácticamente pegados a las Antillas, que era el truco político para contentar a los portugueses", explicó.

De este modo, los españoles venían a decirles a sus rivales en la expansión atlántica que las islas del Caribe no eran más que "otras [islas] Canarias más al oeste: seguimos estando en nuestra zona".

"Estamos ante una composición cartográfica donde no se respeta la geografía y que parece más estar diseñada en función de una idea política", escribió el profesor español Jesús Varela en un artículo dedicado al mapa y aparecido en 2005 en la revista universitaria mexicana "Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey".

