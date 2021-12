Nicole Kidman se mete en la piel de Lucille Ball en "Being the Ricardos"

La actriz australiana Nicole Kidman y el actor español Javier Bardem, durante el estreno de "Being The Ricardos" en el Academy Museum, el 6 de diciembre de 2021, en Los Ángeles. VALERIE MACON AFP

3 min

Los Angeles (AFP) – Nicole Kidman ha conquistado audiencias en todo el mundo, pero para los fans de la actriz Lucille Ball, la australiana no estaba a la altura para encabezar la cinta "Being the Ricardos", que gira en torno a la legendaria comediante estadounidense y que coprotagoniza el español Javier Bardem.