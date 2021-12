Vida después de los 50: Nueva temporada de "Sex and the City"

El equipo de "And Just like that", la nueva temporada de la serie de culto "Sex and the city", posa durante la presentación en el MoMA, el gran museo de arte contemporáneo de Nueva York, el 8 de diciembre de 2021 Dimitrios Kambouris Getty/AFP

Nueva York (AFP) – Solo quedan tres, han superado los 50 años y viven en una Nueva York golpeada por la pandemia de covid-19. HBO Max difunde a partir de este jueves la serie "Sex and the City", rebautizada "And Just Like That".