Berlinale 2022: 'En México, la violencia es una tragedia que vive con nosotros'

RFI conversó con Natalia López Gallardo, directora de 'Manto de Gemas, ganadora del Premio del Jurado de la edición 72 del festival de cine de Berlín. La cineasta mexicana comparte sus reflexiones sobre la omnipresencia de la violencia en el cine mexicano.

La película española 'Alcarràs', de la directora española Carla Simón, ganó el Oso de Oro del festival de cine de Berlín y la mexicana 'Manto de gemas' logró el Premio del Jurado, en una edición con claro predominio femenino.

Nominada al Oso de Oro, 'Manto de gemas' lleva un título poético, pero la película contiene una rara violencia y crueldad Natalia López Gallardo, la cineasta mexicana de 42 años que dirigió la película, ya ha demostrado ser una maestra del suspenso en su primer largometraje.

Y con razón: ha trabajado con algunos de los mejores cineastas de México en el pasado, como en 'Heli', de Amat Escalante, y en 'Post Tenebras Lux', de Carlos Reygadas. En su propia película, Natalia López Gallardo cuenta la historia de tres mujeres afectadas por una violencia tan intangible y misteriosa como omnipresente, que atraviesa todos los estratos de la sociedad mexicana.

La directora mexicana Natalia López Gallardo pronuncia un discurso después de recibir el Premio del Jurado del Oso de Plata por su película 'Manto de Gemas" durante la ceremonia de premiación de la 72ª edición del Festival de Cine Berlinale, en Berlín, el 16 de febrero de 2022. Stefanie LOOS AFP

En Berlín, López Gallardo respondió a las preguntas del enviado especial de RFI Siegried Forster. Entrevista realizada antes de la ceremonia de clausura.

RFI: Cada vez que una película mexicana es seleccionada para un gran festival como Cannes, Venecia o ahora Berlín, uno tiene la sensación de que el espectador está ante una historia de increíble violencia. ¿Está el cine mexicano visceralmente ligado al fenómeno de la violencia?

Natalia López Gallardo: Creo que cada país tiene su propia realidad y sociedad, y que tiene sus propios problemas, su propia oscuridad y luz. En las películas alemanas se habla mucho de la soledad quizá. En México, expresamos esta violencia porque es una tragedia que ha vivido con nosotros durante muchos años. Por eso todas las personas que crean en México se sienten afectadas en ciertas dimensiones por la violencia en alguna medida.

Las formas de describir o enfocar el problema son muy diferentes, pero el problema es tan profundo y el efecto es muy grande que tenemos que hablar de ello. No es porque haya una "tradición" de violencia en México, no, es porque algo está sucediendo en lo más profundo de la sociedad, al punto que lo tenemos dentro.

RFI: En Robe of Gems, el espectador tiene la sensación de saberlo todo sobre esta familia, a pesar de que se da muy poca información concreta sobre sus miembros. La película trata de la atmósfera y de encuentros en torno a esta familia. ¿El protagonista de la película es la familia o el país?

Natalia López Gallardo: Quise hacer una película sobre un universo pequeño. Sólo puedo hablar del contexto social a través de las experiencias de violencia que he conocido en mi vida. Y yo viví en el campo mexicano. Así que puedo hablar desde de esa experiencia. Entonces quise construir una especie de grupo, crear una constelación en la que habláramos de ciertas ideas, pero que no estuviera centrada en un personaje o en un punto de vista. Intenté retratar una atmósfera. Una atmósfera que impregna un espacio, un universo.

RFI: Cuando miramos los colores, los lugares, es un viaje maravilloso al que nos invita. Pero muy rápidamente, todo se ve desbordado por la violencia. No hay esperanza, no hay justicia, no hay inocencia, no hay forma de escaparse. Como el jardinero que dice lacónicamente: “Todo lugar es un buen sitio para morir”. ¿Es Robe of Gems una película de terror?

Natalia López Gallardo: Cuando un amigo vio la escena inicial, me dijo: “Es un cuento de hadas y de terror”. Por supuesto, es un retrato de algo que subyace y que permea todo. Cuando empecé la película, tenía una sensación de abandono y un sentimiento de miedo al futuro, de no tener un futuro común en cierto modo. Entonces confié en estas ideas e impulsos. Quería que impregnaran toda la película. Pensé en eso durante toda la película. Pero México es un lugar muy complejo. No quería mostrar las cosas de frente. Necesitaba mostrar las cosas desde un lado. En cierto modo, quería mostrar todas las puntas de esta "estrella". Y es una "estrella" muy compleja.

RFI: La película se toma el tiempo para instalar atmósferas. Usted nos da mucho tiempo para entrar en atmósferas para que los espectadores, podamos imaginar cosas. ¿Diría Usted que su obra, más que mostrarnos imágenes, busca estimular nuestra imaginación?

Natalia López Gallardo: Sí, creo que el cine debe ir más allá de la simple narración de hechos para crear una historia. Considero que el cine es una experiencia. Una experiencia que está muy ligada al cuerpo, al cuerpo físico, porque vivimos el presente a través del cuerpo. Y en el sistema narrativo al que estamos acostumbrados hoy en día, porque es omnipresente, es una narrativa basada en lo que va a pasar, una especie de ansiedad por el futuro. Y habrá una recompensa al final.

Pero si buscas una recompensa, te olvidas del presente. Te olvidas de tu cuerpo. Y creo que ninguna experiencia humana es realmente lineal y directa: ni la memoria, ni los sueños, ni las experiencias físicas. Mi objetivo era crear una atmósfera para acercarme al cine en el que creo. Y el cine en el que creo es el que crea a través del lenguaje cinematográfico una experiencia. Una experiencia que está ligada a la intuición y que puedes sentir con tus propios valores y tu propia percepción de la vida. Aunque sea un personaje bien hecho, es sólo un personaje en cierto modo.

