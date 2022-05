Cine, estrellas y mucho terror

Festival de Cannes

El Festival de cine de Cannes abre este martes en el exclusivo balneario de la Riviera francesa con la proyección de "¡Corten!", una comedia de muertos vivientes y sangre del francés Michel Hazanavicius. Entre las 21 cintas que aspiran a la Palma de Oro, la última creación de David Cronenberg, que promete remover las tripas de los espectadores.

La onda de choque creada el año pasado por la ultra violenta “Titanio”, Palma de Oro 2021, parece tener repercusiones en la edición que está por comenzar del Festival de Cannes.

El cine de género, y más precisamente el que llaman “gore”, tendrá un espacio importante en el festival más importante y grande del mundo. La gala inaugural, el martes por la noche, incluye la proyección fuera de la competencia de "¡Corten!", del francés Michel Hazanavicius, una historia de muertos vivientes con aires de comedia y de drama familiar.

A partir del miércoles, el Palacio de los Festival acogerá la competencia oficial por la Palma de Oro a la que aspiran 21 cintas de 13 nacionalidades. En la lista de nominados, varias óperas primas, así como directores de renombre, cinco de los cuales ya han ganado la Palma de Oro en ediciones anteriores: los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu y Ruben Östlund.

Una de las presencias más esperadas es la del ruso Kirill Serebrennikov, un conocido opositor a Vladimir Putin e invitado frecuente de Cannes. El ruso presentara “Tchaikovski’s Wife” (La esposa de Tchaikovski) y saboreará el poder subir la alfombra roja, luego de que en 2016 no pudiera asistir a la proyección de su muy aclamada “Leto” debido al arresto domiciliario impuesto por el Kremlin.

Un mundo sin dolor

Entre los aspirantes al título de la Mejor película figura el siempre polémico y mordaz David Cronenberg, autor de obras maestras como “La Mosca” o “Scanners”. Tras ocho años de silencio, el canadiense presentara en Cannes sus “Crimes of the future”, cinta de anticipación y horror interpretada por Viggo Mortensen, Kristen Stewart y la francesa Léa Seydoux.

“Crimes of the future” tiene lugar en un futuro distópico y oscuro, donde los seres humanos ya no sienten dolor. La cinta promete dar un sacudón en Cannes con su lote de escenas crudas de trasplantes de órganos. Su protagonista, Saul Tenser (Viggo Mortensen) se dedica a organizar actuaciones en las que pone a prueba su propio cuerpo con todo tipo de creaciones.

“Espero abandonos en Cannes, y eso significa mucho para mí. Hay algunas escenas muy fuertes. Quiero decir, estoy seguro de que tendremos abandonos en los primeros cinco minutos de la película”, declaró Cronenberg antes de la apertura del festival.

Cintas en español

El único candidato hispanohablante en liza por la Palma de Oro será el español Albert Serra, con “habitué” del certamen francés.

Serra ha estado en cuatro ocasiones en Cannes pero en 2022 se ha colado en la competencia con “Pacifiction” (Bora Bora), cinta protagonizada por Sergi López y Benoît Magimel, que cuenta el regreso de una escritora a su Polinesia Francesa natal. En plena crisis creativa, acepta trabajar como intérprete para el embajador, con quien vive una extraña atracción amorosa.

En la selección “Una cierta mirada”, se proyectará la costarricense “Domingo y la niebla” de Ariel Escalante Meza, el único largometraje latinoamericano en la selección oficial. Se trata de una historia de fantasmas, expropiación y duelo rodada en el distrito rural de Cascajal de Coronado.

El grueso de las producciones venidas de América Latina se encuentra en las dos selecciones paralelas del festival. En la Semana de Crítica, dedicada a las primeras o segundas películas, se proyectará “La Jauría” del colombiano Andrés Ramírez Pulido.

De su lado, la Quincena de los Realizadores, seleccionó a la chilena Manuela Martelli ("1976"), al colombiano Fabián Hernández ("Un varón) o al ucraniano Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, que presenta la coproducción chilena "Pamfir". También en esta lista la española Elena López Riera con su ópera prima, "El agua".

El Festival de Cannes abrirá por todo lo alto el lunes por la noche con el tradicional desfile por la alfombra roja y se clausurará el sábado 28 de mayo con la gala de entrega de los premios.

