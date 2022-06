Francia festeja los 40 años de su Fiesta de la Música

Francia

Este martes, toda Francia vibrará al ritmo de la música para festejar la llegada del verano. La Fiesta de la Música, que se celebra cada 21 de junio, llega a sus 40 años de existencia, convertida en una de las manifestaciones culturales más populares, alegres y replicadas en todo el mundo.

Hoy en día la Fiesta de la Música es una celebración ineludible en cada rincón de Francia. Pero su institución, hace 40 años, fue todo un desafío: crear un evento cultural, masivo, inédito y accesible a todos los franceses sin importar su edad.

“Todos los tipos de música”

La idea germinó en la cabeza del ministro de Cultura de entonces, Jack Lang, y así nació la Fête de la Musique, que se llevó a cabo por primera vez el 21 de junio de 1982. “El objetivo era celebrar todos los tipos de música. En esa época, el Ministerio de Cultura sólo tenía ojos para la música clásica. No está mal, pero se ignoraba completamente el rock, el jazz y todos los demás géneros. Y para nosotros era esencial incluir todos los estilos. En cuanto a la fecha, nos dijimos que el 21 de junio es el solsticio de verano, la noche más corta del año… nos pareció que era el día perfecto, un día donde la gente está feliz y dispuesta a compartir”, recuerda su fundador en RFI.

Para él, se trataba de “proponer a la gente que saliera de su casa con su instrumento musical, su voz, sus amigos y que tocara en plazas, en estaciones, en cualquier sitio. No era seguro que respondieran a nuestro llamado. Y de hecho, tuve muchísimo miedo. Me dije que podía ser un fracaso catastrófico, que la gente se quedaría en casa. Y finalmente, la gente se atrevió, tuvo ganas. Y como los caracoles después de la lluvia, salieron y se encontraron aquí y allá, en todas partes. Y no sólo en París, como podría pensarse, sino en toda Francia”.

Desde entonces, la Fiesta de la Música no ha dejado de conquistar corazones y desinhibir a los más rígidos. Ese día, aficionados y profesionales salen a la calle de forma espontánea, ya sea para tocar y cantar, o para escuchar a los cientos de bandas y orquestas en lugares públicos o privados de todo el país.

Más allá de Francia

En 40 años, la Fiesta de la Música se ha convertido en una manifestación emblemática no sólo en Francia sino también en más de 120 países: “Cuando vimos que Francia aceptaba la idea de una fiesta popular en torno a la música, me dije que quizás valía la pena llevarla a otros países. Poco a poco, esta manifestación superó nuestras fronteras y llegó a otros países de Europa, a África, a América… Es algo muy emocionante. Y más aún en este momento donde la guerra aqueja un país hermano, debemos pensar que la música es una aspiración a la amistad, al amor y a la fraternidad”, comenta Jack Lang.

El ex ministro de Cultura destaca asimismo la importancia de esta manifestación tras dos años y medio de pandemia: “Este año será aún más especial porque hemos dejado atrás el confinamiento; será un momento para reunirnos, de renacimiento se podría decir. Y quizás este año más que nunca la Fiesta de la Música alcance su objetivo cívico y humano”, concluye.

En 2022, la residencia presidencial del Eliseo o los jardines del Palacio Real en París se prestarán para la fiesta, con conciertos gratuitos.

