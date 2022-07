Arranca el Festival de Aviñón con el objetivo de volver a llenar los teatros

Francia

Actores participan en el Gran Desfile de los Artistas del Festival Off, el 6 de julio de 2022 en Aviñón, sur de Francia.

El Festival de Aviñón, emblemático festival de teatro de Francia con más de 1.600 espectáculos programados, se inaugura este 7 de julio en el Palacio de los Papas con un cuento de Antón Chéjov, "El monje negro", puesto en escena por Kirill Serebrennikov, emblema de los artistas rusos anti-Putin y antiguerra.

Con informaciones de Siegfried Forster

A pesar de la guerra en Ucrania, el ascenso de la extrema derecha en Francia, el regreso de la Covid y la preocupación por el poder adquisitivo, nada puede hacer tambalear la fe de Oliver Py en su público: "El público está siempre presente, fiel y ferviente. Es el público el que nos hace fuertes", afirma el director del Festival de Aviñón, mayor evento teatral de Europa que tiene lugar en esta ciudad del sureste de Francia a partir de este jueves y hasta el 26 de julio. Tras esta 76ª edición, Py cederá las riendas a su sucesor, el director portugués Tiago Rodrigues.

Actores durante el ensayo general de "El monje negro", de Chéjov, montado por el director ruso Kirill Serebrennikov, en Aviñón, en el sur de Francia, el 5 de julio de 2022. AFP - NICOLAS TUCAT

Más allá de la emblemática presencia del director Kirill Serebrennikov, que lleva mucho tiempo bajo arresto domiciliario por el régimen de Putin, Olivier Py también ha dedicado gran parte de su programación (unas 40 obras en el llamado Festival In, es decir el festival oficial) a la idea de la resiliencia. Entre otras cosas, ha dado un gran lugar al Sur y a Oriente Medio, con cuatro espectáculos palestinos, sin olvidar una fuerte presencia de mujeres, desde directoras y artistas visuales como Maëlle Poésy y Noémie Goudal hasta las coreógrafas Maud Le Pladec y Dada Masilo.

"El reto es volver a estar vivo"

Pero el Festival de Aviñón es también los 1.570 espectáculos programados en el Festival Off (festival alternativo e independiente del In, aunque en las mismas fechas) que atraen a cientos de miles de espectadores. Este 6 de julio tuvo lugar el Gran Desfile de los Artistas del Festival Off, en el que miles de actores, cantantes, acróbatas, payasos y bailarines recorrieron las calles de la Ciudad de los Papas para intentar ahuyentar los nubarrones que se ciernen sobre el mundo del teatro.

¿El mayor reto de esta edición de 2022? "Es asegurarse de que el público estará allí", explica Laurent Domingos, actor, director y copresidente de "AF&C", que supervisa el Festival Off de Aviñón y apoya a 130 teatros y 1.500 compañías. "Todos los actores han preparado creaciones. Este año es excepcional. De 1.570 espectáculos, ¡habrá más de 1.000 creaciones! Sentimos que los artistas tienen muchas ganas de mostrar su trabajo, que se ha visto frenado desde la crisis sanitaria. El reto es volver a estar vivo", enfatiza.

Actores participan en el Gran Desfile de los Artistas del Festival Off, el 6 de julio de 2022 en Aviñón, sur de Francia. AFP - NICOLAS TUCAT

"Un fuerte deseo de reencontrarse"

Para Nicolas Dubourg, la cuestión actual más importante es también "cómo recuperar al público". El director del Théâtre la Vignette de Montpellier y presidente de Syndeac, el Sindicato Nacional de Empresas Artísticas y Culturales de Francia, subraya que "estos dos últimos años hemos vivido con dificultades muy grandes. Primero fue la crisis sanitaria, y hoy estamos a la espera de ver si la inflación repercute en los desplazamientos de los espectadores. Para nosotros, el Festival de Aviñón será un marcador de la próxima temporada".

Para Alain Timar, fundador del Théâtre des Halles en Aviñón, a pesar de "un clima muy ansioso" debido a la actualidad, en el festival se ve "un fuerte deseo de reencontrarse, de estar en contacto con la creación, los artistas y el público". Y de hecho, las reservas ya son muchas. "Siento grandes expectativas de parte del público y de los artistas. Todo ello con el deseo de intercambiar, de dialogar, de mirar al futuro", añade Timar.

Descenso de la asistencia

Se ha notado en los teatros de Francia un descenso de la asistencia del 20% al 40%. Queda por ver si se trata de un cambio debido al cierre de salas, al distanciamiento social, al uso de mascarillas, a los pases sanitarios, o si se trata de un cambio duradero provocado por una especie de ruptura digital, como en el cine con el empuje de las plataformas y el streaming.

Para Laurent Domingos, si bien el teatro no puede ser sustituido por una oferta digital, hay que trabajar en la comunicación y la mediación para dar ganas de volver a los teatros.

