Marithea, una joven afrocolombiana que brilla en la escena del rap internacional

Colombia

La rapera colombiana ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ganar la final nacional de la Red Bull Battle, una competición de raperos, en 2021. Marithea muestra con orgullo su corte de pelo afro y desafía el dominio masculino del mundo de la música. Su éxito es un símbolo extraordinario para una comunidad afrocolombiana en busca de emancipación.

Anuncios Lee mas

A sus 23 años, Maribel Gómez podría ser la encarnación del sueño caleño. "No bebo, no bailo, no tengo tatuajes. Vivir en Cali es lo peor que se puede decir", admite la artista, "¡pero rapeo!", exclama.

Con esta franqueza, la colombiana se ha ganado el favor del público y títulos como freestyler del rap. Su carrera comenzó a una edad temprana: "Empecé a rapear cuando tenía 14 años. Cuando tenía 16 años, buscaba referencias musicales en YouTube y me encontré con el freestyle. Descubrí una batalla en Venezuela. Ese día me enamoré del género musical y sigue siendo el caso", cuenta.

Este amor por la música la salvó a ella y a su familia de la pobreza. Fue su madre quien la inscribió contra su voluntad para su primera competencia en Cali. Tenía entonces 19 años y su actuación contra Shein le valió casi 54.000 visitas en YouTube. Ella rapeó: "Vengo a cambiar la historia".

"El público llegó a respetarme"

Marithea no se proyecta. Vive el momento. Su objetivo es seguir manteniendo a su familia, ya que su madre perdió su trabajo durante la pandemia. "El estilo libre ha cambiado mi vida. En primer lugar, porque se convirtió en mi trabajo. En segundo lugar, porque he ganado en autoestima y confianza. Tengo más confianza en mí misma", afirma.

Cuando se le pregunta si es difícil evolucionar en un mundo predominantemente masculino, Marithea responde sin rodeos: "El rap nació de un movimiento de protesta, así que no es realmente en el escenario o con mis colegas donde tuve dificultades. No hay discriminación entre nosotros. Tuve más problemas con el público. Tuve que convencerlos. Al ganar concursos, el público llegó a respetarme".

"Soy un ejemplo colateral"

La rapera de mirada penetrante y pelo encrespado en un corte afro no esconde nada de lo que es. En el escenario, en los concursos o en las actuaciones, sus frases cortan tal navaja y electrizan a sus oponentes y al público. Ahora tiene un mánager y viaja por todo el mundo, incluido México, donde se prepara para las próximas competiciones.

"Este mundo se ha vuelto muy multicultural aunque los afro que practican el freestyle sean una minoría. Así que mis raíces afro son importantes, pero no juegan en mi carrera como tal. No influye. No es ni una ventaja ni una desventaja", explica Marithea.

A pesar de ella misma, la joven se ha convertido en un ejemplo. Los afrocolombianos de su ciudad, Cali, pero también del país andino, admiran su trayectoria. "Siento que soy un ejemplo, digamos colateral. Es decir, nunca pensé que llegaría a serlo y no hice nada en particular para ello. Primero hago las cosas por mí. Pero si la gente se identifica, es libre de hacerlo", concluye.

Marithea, una joven humilde, mantiene la cabeza fría. La freestyler quiere continuar su carrera en el rap y "ser feliz en lo que hago y que mi carrera nunca sea una carga para mí".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo