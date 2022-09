Fallece Jean-Luc Godard, referente de la Nouvelle Vague francesa

Cine

Jean-Luc Godard falleció este martes 13 de septiembre de 2022 a la edad de 91 años. El director y guionista franco-suizo de Sin aliento y El desprecio era el último gran nombre vivo del movimiento más famoso del cine francés, la Nouvelle Vague (nueva ola). Un crítico, como le gustaba decir, un genio para muchos.

Anuncios Lee mas

Para las generaciones nacidas después de 1990, Jean-Luc Godard era el arquetipo del artista de la posguerra tal y como lo fantaseamos: una forma de hablar anticuada, reflexiones que coquetean con la masturbación intelectual, un estilo inimitable y una palabra desencantada. En las numerosas imágenes de archivo, lo vemos fumando su cigarro en un plató de televisión, con las piernas cruzadas en medio de una diatriba reflexiva. Jean-Luc Godard trataba su vida y las sociedades que le rodeaban como sus propias películas: con una mirada crítica, entre la impertinencia y el rechazo.

Crítica automática

"No soy un cineasta, soy un crítico: sigo haciendo películas como crítico. [...] Cuando filmo, estoy en un estado de crítica y, por tanto, tengo una función crítica automática. El microscopio es un instrumento crítico de la realidad", explicó en un intercambio con el periodista Christian Defaye en 1990.

Ser crítico fue uno de sus primeros trabajos remunerados, después de una rápida experiencia como camarógrafo de televisión que terminó con un robo denunciado a la policía - Godard era propenso a la cleptomanía. En 1952, con sólo 22 años, escribía críticas para la revista Les Cahiers du cinéma, que recién empezaba.

Tras una serie de cortometrajes, comenzó a realizar largometrajes. Sin aliento, llevada por un actor entonces desconocido para el público, Jean-Paul Belmondo, se convirtió en éxito. La película supuso una revolución en la manera de filmar, con técnicas hasta entonces poco ortodoxas, como rodar cámara en mano, utilizar el estilo documental o saltar de un plano a otro.

Belmondo fue su musa durante tres películas, que bastaron para consagrarlos a ambos en el cine francés. Sin embargo, el actor se negó a trabajar para él 15 años después, por temor a que sus fantasías cinematográficas tuvieran un impacto negativo en su propia carrera. Porque Godard también fue criticado, a menudo con simpatía, a veces con fuerza, por su aparente despreocupación en los rodajes, su ruptura con las convenciones y su carácter escandaloso y calculado. También por su compromiso político, que durante un tiempo le alejó del circuito del cine clásico.

El burgués revolucionario

En medio de la revolución social de los años 60, entre la lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y el Mayo de 1968 en Francia, Jean-Luc Godard se encontró con el deseo de dibujar el mundo que se agitaba, los movimientos sociales, las revoluciones. Se implicó en la revuelta estudiantil de París, se interesó por la Primavera de Praga, y en British Sounds observó la sociedad capitalista británica, cuestionando el lugar de las mujeres y la conciencia de clase.

Sin embargo, le recordaban sistemáticamente su origen burgués. Nacido en el seno de una familia de ricos banqueros protestantes en el corazón de París, asumió sus orígenes hasta el final de su vida, en una entrevista con Darius Rochebin para la Radio Televisión Suiza (RTS) en 2014: "Era una burguesía ilustrada, abierta, con un gran amor por la literatura. [...] Tuve una buena y mala educación, había algo que me ayuda a ser más libre hoy... En algunos aspectos, los jóvenes de hoy, los encuentro menos libres que lo que yo fui en esa falta de libertad de entonces".

Un director difícil

En el rodaje, su maestría no sólo inspiraba a los que le rodeaban, sino que a veces daba miedo. El miedo a decepcionar, o a hacer las cosas mal. Jean-Luc Godard, como formidable crítico, tenía ojos en todas partes, todo el tiempo, y su genio sólo era igualado por sus exigencias hacia sí mismo y hacia los demás.

Durante el rodaje de Hélas pour moi (desgraciadamente para mí) con Gérard Depardieu en 1992, el maquinista describió el método Godard a una periodista de RTS: "La comunicación humana es delicada, tenemos muy poca información de antemano. (…) Tienes que tener todo a tu disposición sin saber lo que vas a sacar del camión. (...) Es una persona muy sensible, y es muy difícil tener una relación humana con él para estar en buenas condiciones".

Jean-Luc Godard era a veces "sádico con los actores", se atrevió a decirle Darius Rochebin. "Seguramente lo fui, sin duda", respondió el director, lacónico, antes de retomar: "Pero a veces, los actores lo hacen mal y tienes que decirte a ti mismo, no importa si lo hacen mal o bien, si lo hacen, eso ya es algo". Su lado pedagógico a veces iba demasiado lejos para los actores. Gérard Depardieu declaró a la revista So Film: "Me importa un bledo Godard. Sólo me hablas de cine. Godard no es cine, es un profesor".

Pero otros se deleitaban con el talento del director: "Es un genio del cine. Teníamos la imagen de alguien que no preparaba nada, pero es alguien que lo domina todo, nada está dejado al azar, es impresionante", afirmaba un ayudante de cámara. Una intensidad en el trabajo alabada por todos los que trabajaron cerca de él, y que contrasta con la imagen de desenfado que alimentaba.

Escapar de la realidad

Godard nunca ha dejado de seguir la evolución del cine en su conjunto, sin perder ni una sola vez su ojo crítico. Filmó la realidad como nadie, prefiriendo la calle y los exteriores a los estudios y platós, e incluso rodó en 3D. En una entrevista con Darius Rochebin, se burló amablemente de la tendencia creciente de la industria: "El 3D no cambia nada. Hay una directriz: es ir hacia la profundidad, estar más en contacto con la realidad. Pero los que se refugian en la realidad son los que carecen de imaginación".

Esta reflexión, que puede parecer paradójica dado el apego del director a la realidad, no lo es. El cine de Jean-Luc Godard se esfuerza por recordar al espectador la existencia de la película, mediante cortes temporales bruscos, miradas a cámara y rompiendo a veces la cuarta pared. De este modo, Godard buscaba recordar al espectador la condición de obra artística de sus películas. Una obra artística, con una orientación, siempre, a trascender la realidad.

El cine era una necesidad para él, una salida. "En cierto modo, hay una cierta cobardía en ser artista, ya que podemos refugiarnos en el arte, donde, como decía Nietzsche, ‘tenemos el arte para no morir de la verdad’, pero también tenemos el arte para vivir de la verdad. Pero también cito a Ernest Renan: ‘Puede ser que la verdad sea triste’. Así que es mejor reírse a menudo", declaraba a Christian Defaye en 1990.

Entrevistado por Darius Rochebin en 2014, que le preguntó si se consideraba un genio, Godard se definió como un autista: "No, yo diría... Soy lo que se llama, en ciencia, un autista de alto nivel, ¡y prefiero decir un autista de caso nivel!".

Jean-Luc Godard será recordado sobre todo por su sensibilidad a flor de piel, su capacidad para filmar los cuerpos y el amor, para hacer carnal el sentimiento amoroso, para llevarlo más allá de la pantalla y emocionar al espectador inactivo y pasivo. Por su legendaria flema y sus réplicas, también. En 2014, en el ocaso de su vida, diría:

- ¿Sintió que formó parte de una revolución?

- No. Un motín, tal vez.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo