Ricardo Montaner canta por primera vez en París

Reconocido en toda América Latina, con una trayectoria de más de 40 años y más de 100 millones de discos vendidos, el autor y compositor argentino-venezolano, Ricardo Montaner, llegó a París para ofrecer el primer concierto de su carrera en la capital francesa. Horas antes de subir a la tarima, RFI conversó con él.

Ricardo Montaner ha escogido la emblemática sala parisina Folies Bergères para lo que será su estreno en Francia este miércoles 30 de noviembre. El mismo lo describe como un viaje en el tiempo través de las canciones de siempre como “La Cima del Cielo”, “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y otros grandes éxitos. Pero también será la oportunidad de presentar sus nuevas producciones, desde un disco titulado “Fe”, lanzado en 2021, hasta su más reciente álbum, un compendio de tangos que se lanzó este mismo año.

RFI: ¿ Ricardo, vienes de dos conciertazos en España, en Madrid y Barcelona… así que la presentación en París promete ser memorable. ¿Qué vamos a ver en ese primer concierto en París de Ricardo Montaner?

RM: Voy con el repertorio de toda mi vida. Tú sabes bien que me inicié hace unos cuantos años allá en Venezuela. Me ha costado un poco de trabajo afinar los detalles pero creo que la gente va a poder viajar en el tiempo…” adelanta Ricardo Montaner. “Para mí es una alegría enorme cantar en el Folies Bergères, que es un sitio icónico de Francia y de Europa. Voy con una banda que suena espectacular, con músicos de diferentes países. Va a estar divertido. Allá en Francia me espera una noche inolvidable.

Ricardo, hace dos semanas estrenaste una nueva canción… lleva por nombre “Te echo de menos” . Háblanos de esa canción… ¿qué mensaje transmites a través de ella?

Es un bolero, volví a la balada abolereada, la balada bolero, corta venas. Con esta canción “Te echo de menos“ estamos abriendo los tracks de mi nueva producción, que es un álbum totalmente inédito de baladas en el cual estoy trabajando, “Te echo de menos” es la primera canción, y la tengo ensayadita para cantártela en el concierto… ¡Me encanta! Es sobre una pareja que decide separarse, pero todavía están en casa. Entonces, ahí viene esta disyuntiva, porque el tipo en realidad no quiere separarse de ella y le pide al final que, antes de cruzar la puerta, le guarde un espacio para irse él con ella… está enamorado el tipo.

El video que acompaña esa canción, “Te echo de menos”, está dirigido por tu esposa, Marlene Rodríguez. Y yo quería preguntarte por esa relación tan estrecha que tienes con ella. Porque yo los veo después de 33 años d matrimonio todavía como unos tórtolos… ¡Dame el secreto!

Bueno pero es que yo creo que lo normal es eso, lo normal es que tú tengas 33 años de casado y que todavía estés perfectamente, y absoluta y totalmente enamorado ¡Y si no pa` qué, no!

Por supuesto Marlene dirige todos mis vídeos, como siempre, desde que la conocí de hecho. Marlene y yo todavía no éramos novios y ya me dirigió mi primer vídeo, entonces, como te podrás imaginar, trabajo cómodamente con ella. Aparte de que no pierdo la costumbre de que me dé órdenes ¡Tú sabes! (risas).

Y ahora que la gente está empezando a vernos desde el lado de adentro, a través de la serie 'Los Montaner' pues… de esa forma se han ido enterando de cómo es nuestra relación, digamos dentro de casa, dentro de las paredes de nuestra casa… y es algo muy hermoso.

Yo pienso y creo firmemente en el amor para toda la vida, y el día que nosotros nos casamos. Ese día hicimos un pacto, ¿no? Que íbamos a pasar los mejores tiempos y los no tan buenos de toda nuestra vida - aunque debo de reconocer que hasta el día hoy, prácticamente todos han sido tiempos maravillosos. Aquí estamos y, por supuesto, viajando a Paris juntos, así que en el show la vas a ver por ahí asomadita, cantando con el público, como si fuera la primera vez que va a un concierto mío.

Justamente, hablemos de la serie “Los Montaner”, que se transmite actualmente en la plataforma Disney Plus. Una serie sobre tu vida, tu familia, la intimidad de tus hijos y de sus parejas… La serie “Los Montaner” mete la cámara en las rendijas más escondidas de sus vidas. ¿Cómo describes tú la serie “Los Montaner” y sobre todo, ¿cómo fue dejarse grabar para producir la esa serie?

Tú sabes que llegó un momento en que no sentíamos que estábamos grabando, a veces nos olvidábamos.

Como sabes, es una serie no guionada, por lo tanto nos permitió vivir todo con naturalidad. No había un guión en donde teníamos que hacer lo que nos indicaban, nos fueron filmando a medida que íbamos viviendo, se pegaron en varios de los planes familiares que acostumbramos a hacer, y todo fue fluyendo de manera tan, pero tan natural, que se ha visto en la respuesta que el público nos ha dado, entonces. ¡Estamos más que orgullosos!

Ahorita se avecina la segunda parte, digamos así, de la primera temporada, que va a salir hacia finales de diciembre como regalo de navidad, y estamos súper, súper súper entusiasmados, porque lo que sucedió con la primera parte, la verdad es que no lo esperábamos,

He sabido inclusive de la respuesta tan maravillosa en horas de streaming que ha tenido Europa, y nos ha dado eso un impulso y un entusiasmo todavía mayor, así que estamos encantados como familia de que eso haya pasado. Y decirte que soy muy feliz de hacer este primer concierto de mi carrera en París.

